¡¡¸µµð¿Í¤Î¹¾ÀîÂî»á¡Ê70¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¹¾ÀîÂî¤Î¤¿¤«¤µ¤ì¡×¤ò¹¹¿·¡£¹±Îã¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤Çºå¿À¤ÎÎ©ÀÐÀµÆâÌî¼ê¡Ê22¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤ò¥»¡¦¥ê¡¼¥°Â¾µåÃÄ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ËÎã¤¨¤¿¡£
¡¡Í½È÷ÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¹¾Àî»á¤¬¡È¥É¥é1¡É¤òÆ°²è¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î´ë²è¡£
¡¡ºå¿À¤¬»ØÌ¾¤·¤¿Î©ÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯¤¤¤¦3Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ê¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òµÕÊý¸þ¤Ë±¿¤ÖÂÇ·â¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Î½ÐÊý¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÂÎ¤âÊ¬¸ü¤¤¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸À¤¨¤ÐDeNA¤ÎËÒ¡Ê½¨¸ç¡Ë¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤´¶¤¸¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î¼çË¤¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÒ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤òºå¿À¤¬³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð°ìÈÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
