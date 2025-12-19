¡ÖÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¹ªÌ¯¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¡×¡Ö·ë²Ì¤Ï½ÅÂç¡×¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Î¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Ë¾®·¿¥«¥á¥éÀßÃÖ¤·Åð»£¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë38ºÐ¤Î¸µ¶µÍ¡ ¹´¶Ø·º1Ç¯6¤«·î¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è
¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Ç½÷À¤òÅð»£¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ¶µÍ¡¤ËÂÐ¤·¡¢±§ÅÔµÜÃÏºÛ¤Ï¹´¶Ø·º1Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¤Î¸µ¶µÍ¡¡¦¸Å¸ýÂçÊåÈï¹ð¡Ê38¡Ë¤Ïº£Ç¯8·î¡¢¶ÐÌ³Àè¤À¤Ã¤¿¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢½÷À¤òÅð»£¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å¸ýÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹ªÌ¯¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹´¶Ø·º1Ç¯6¤«·î¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔµÜÃÏºÛ¤Ï¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÎÀßÈ÷¤Î¾ì½ê¤äÍøÍÑ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢¹ªÌ¯¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ï°¼Á¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö±ä¤Ù29¿Í¤â¤Î½÷À¤¬Åð»£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ·ë²Ì¤Ï½ÅÂç¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹´¶Ø·º1Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
