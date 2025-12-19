ËÇ°×º®Íð¡¢WTO²þ³×µÞÌ³¡¡¹ñºÝ¾¦¶È²ñµÄ½ê¤Î»öÌ³ÁíÄ¹
¡¡À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¾¦¹©²ñµÄ½ê¤òÂ«¤Í¤ë¹ñºÝ¾¦¶È²ñµÄ½ê¡ÊËÜÉô¥Ñ¥ê¡Ë¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥ó¥È¥ó»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï19Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÇÀ¤³¦¤ÎËÇ°×ÂÎÀ©¤¬º®Íð¤·¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯³«¤«¤ì¤¿ËÇ°×¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡ÖÊ¶ÁèÄ´Ää¤Ê¤É¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Î²þ³×¤¬µÞÌ³¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸Îä¤¨¹þ¤ß¤Î°±Æ¶Á¤¬¡¢·ÐºÑ´Ø·¸¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤ËµÚ¤Ö¤È¤Î·üÇ°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥ó¥È¥ó»á¤Ï¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ï¡ËÀ¯¼£¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¹ñ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤òÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤¿¡£