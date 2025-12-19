À¯ºö¶âÍø0.75¡ó¡¡30Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¸«¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È´üÂÔ¡¡°ìÊý¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ø¤Î±Æ¶Á·üÇ°¤â
¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¹ç°Õ¤«¤é°ìÌë¡¢19Æü¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤ÊÂç¤¤Ê·èÄê¤¬¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Æü¶ä¡ÊÆüËÜ¶ä¹Ô¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¦¿¢ÅÄÁíºÛ¡§
ËÜÆü¤Î·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î0.5¡óÄøÅÙ¤«¤é0.75¡óÄøÅÙ¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤òÁ´°÷°ìÃ×¤Ç·èÄê¡£
À¯ºö¶âÍø¤È¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤¬¶âÍ»À¯ºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÄê¤á¤ëÃ»´ü¶âÍø¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÍÂ¶â¤äÂß¤·½Ð¤·¤Î¶âÍø¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¶âÍø¿å½à¤ò0.75¡óÄøÅÙ¤È1995Ç¯9·î°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯¤ËÂ³¤¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÄÂ¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬19Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿11·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯Áí¹ç¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù3.0¡ó¾å¾º¤ÈÊª²Á¹â¤Î·¹¸þ¤Ï°ÍÁ³Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¶âÍø¾å¾º¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¤Î½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¡£¶âÍø¾å¾º¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¸«¤ì¤Ð¶âÍø°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥¹¤Î°ìÌÌ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
Îã¤¨¤Ð±ß°Â¤«¤é±ß¹â¤ÎÊý¤Ë¼ã´³¿¶¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÏÃÍÃÊ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£
¶âÍø¾å¾º¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ë²áÅÙ¤Ê±ß°Â¤ÎÀ§Àµ¡£
¤³¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢²Á³ÊÌÌ¤ÇÆÃ¤Ë²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Î1¤Ä¤¬Æù¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
Æù¤Ë¤·¤Æ¤â³¤³°»º¤Î¤â¤Î¤¬ÆÃÇä¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤½¤Î¤¦¤Á½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡£¡Ê¤µ¤é¤Ë¡ËÈîÎÁ¤ä±Â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï·ë¹½Í¢ÆþÊª¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ë¡¢¹ñ»º¤Î¤â¤Î¡ÊÆù¡Ë¤â¤«¤Ê¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢À¯ºö¶âÍø°ú¤¾å¤²¸å¤Î±ßÁê¾ì¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤Î30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶âÍø¿å½à¤Î±Æ¶Á¤¬Áá¤¯¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
19Æü¡¢¹ñºÄ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤ë¡È10Ç¯¤â¤Î¡É¤ÎÍø²ó¤ê¤¬°ì»þ2.02¡ó¡£
¤³¤ì¤ÏÌó26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹â¤¤¿å½à¤Ç¡¢¸ÇÄê·¿¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£