¡¡Ì¾¸Å²°¹ñÀÇ¶É¤Ï19Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤ÇÅ¾Çä¤ò·«¤êÊÖ¤·Ìó813Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤¬Ìµµö²Ä¤Î·ó¶È¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÀÇÌ³½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë30Âå¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤ò¸ºµë10Ê¬¤Î1¡Ê1¥«·î¡Ë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ï¡Ö¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Î¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Ç°Í´êÂà¿¦¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÀÇ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤Ï2022Ç¯4·î¡Áº£Ç¯10·î¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÇDVD¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤ò1516²ó¡¢Å¾Çä¡£¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¡¢Å¾ÇäÉÊ¤Î»ÅÆþ¤ì¤Î¤¿¤á¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë24²óÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¾¦ÉÊ¤Î»ÅÆþ¤ì¤ä½ÐÉÊ¤ò·×47²ó¤·¤¿¡£
¡¡¿¦°÷¤Ï¹ñÀÇÄ§¼ý´±¡£Å¾Çä¤Ë¤è¤ëÍø±×¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê´ð½à¤ËËþ¤¿¤º¡¢½êÆÀÀÇË¡°ãÈ¿¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£