¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¶áµ¦¤ÎÊÂ¤Ó¤ÏÏÆËÜÍºÂÀ¤Î¾õÂÖ¼¡Âè¡¡ÌÀ³Î¤Ê¤Î¤ÏÆÊ°ñÀª¤Î¤ß¡¡Á°Ìëº×
¡¡30Æü¤ËÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ÈÁ°Ìëº×¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¿¿ù¾¢¡½µÈÅÄÂóÌð¤ÎÆÊ°ñÀª¤Î¤ßÌÀ³Î¤È¤Ê¤ê¡¢»ûºê¹ÀÊ¿¡¢ÏÆËÜÍºÂÀ¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¡¢Æî½¤Æó¤Î¶áµ¦Àª¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤é¤º¡£°¤ÉôÂó¿¿¤âÌ¤Äê¡£·´»Ê¹ÀÊ¿¤È²Å±ÊÂÙÅÍ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¼«ÎÏÀï¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤Î´²¿Î¿Æ²¦ÇÕ¤Ç¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Ëº¸Éª¤ò¥±¥¬¤ò¤·¡¢·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÏÆËÜ¤Ï¡ÖÉª¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ2½µ´Ö¤Ï¤Þ¤È¤â¤ËÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ï»Ù¾ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿Îý½¬¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÅú¤¨¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¸ÅÀ¤Ï¡ÖÆî¤µ¤ó¤¬ÀèÆ¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢É¬»à¤Ë»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¿´é¤Ç¾éÃÌ¤ò¸À¤¤Êü¤Á¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ÌÃÖ¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°¤Éô¤Ï¡Ö¤·¤¬¤Ê¤¤¼«ºßÁª¼ê¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¶¥ÎØº×¤Ç¥è¥·¥¿¥¯¡ÊµÈÅÄ¡Ë¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£Á°¸¡Æü¤Þ¤Ç¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í£°ì¥é¥¤¥ó¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆÊ°ñ¥³¥ó¥Ó¡£¿¿¿ù¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥ì¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÍ¥¾¡¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¿¿¿ù·¯¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¾è¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£°ìÇ¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£