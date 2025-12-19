¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡¢WÇÕÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ï¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡¡¡ÈºÇ½ªÁª¹Í¡É¤Î°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢2026 Ç¯´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÎÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤Æ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÏWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÈÁÔ¹Ô»î¹ç¡É¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÊÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ë¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26 ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½Àï¤Ï¡¢6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¸½ÃÏ»þ´Ö16»þ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£6·î1Æü¡Á6·î9Æü¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»î¹ç·Á¼°¤ò¤ä¤ë¤È¤·¤Æ¤âÎý½¬»î¹ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¡£Ä´À°»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îý½¬»î¹ç·Á¼°¤ÇÄ´À°¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²¤½£¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤äÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ê¢¨É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¤½¤ÎÍâ½µ¤«¤é¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤ò³«ºÅ¡Ë¡£ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏÌó°ì½µ´Ö¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥é¤Ä¤¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿Î©¤Á¾å¤²¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÔ¹Ô»î¹ç¤òºÇ½ªÅª¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¦¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢5·î31Æü¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»î¹ç¸å¤Ë·è¤á¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÏÉý¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á´°÷¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¸«¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¹ñ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ2¥«¹ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢2»î¹çÌÜ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÏÈó¾ï¤Ë¼éÈ÷¤¬·ø¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈËÜÂç²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
