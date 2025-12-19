À®¿Í½÷À¤À¤±¤É¿ÈÄ¹¤¬¾®³ØÀ¸¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤133cm¡£Äã¿ÈÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡ÉÂµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¿ÈÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µÈÇµ²Ú¡¦25ºÐ¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¿ÈÄ¹¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Ú¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È³°¸«¤¬ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¤â¤¿¤é¤¹À¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤æ¤¯¡£²Ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´éÌÌËãáã¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÌµ°¦ÁÛ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ±Î½¤Î´ä¸«¤ä¡¢¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÄ¾Èþ¤Ê¤É¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡Ø133cm¤Î·Ê¿§¡Ù¡Ê¤Ò¤ë¤Î¤Ä¤»Ò/¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡£Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ò¤ë¤Î¤Ä¤»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Ò¤ë¤Î¤Ä¤»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤ë¤Î¡Ë¡§¤³¤ÎÏÃ¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²Ú¤ÈÆ±¤¸ÉÂµ¤¤ÎÊý¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·Ã¯¤«¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¤½¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÀ³Ê¤ä³°¸«¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¼¥í¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²Ú¤È¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤ë¤Î¡§¤¢¤Þ¤ê»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÌµ¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤éÆ°Êª¤¬¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¤è¤¯Ì¡²è²È¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤à¤È¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼«Á³¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤ë¤ÎÀèÀ¸¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²Ú¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ò¤ë¤Î¡§²Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï1ÏÃ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤«¤Ê¤êÀ³Ê¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤à¤·¤íÂ¾¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÊý¤¬Í½Äê¤È°Û¤Ê¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸¶ÃÒ¹á