¥¹ー¥Ñー¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¤¤Æ²È·×¤¬¥Ô¥ó¥Á¡Ä¡ª ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¡ÈÊª²Á¹âÂÐºö¡É¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤ªÎéÉÊ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡©
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢¤ªÆù¤ä¤ªÊÆ¡¢ÌîºÚ¡¢²Ã¹©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë»È¤¨¤ë¤ªÎéÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¤ò¤·¤¿¶â³Û¤Î¤¦¤Á¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤¬¼Â¼Á2,000±ß¤ÇºÑ¤àÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÄê³Û¤¬½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¼¤á¤ëÍ½Äê¤ÎÀÇ¶â¤Î°ìÉô¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç»È¤¤Æ»¤òÁª¤ó¤ÇÁ°Ê§¤¤¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²È·×¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤ò¤ªÎéÉÊ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊª²ÁÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ÈÃí°ÕÅÀ
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÌÌ¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÆÀ¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀ©ÅÙ¤ò»È¤¦¤È¡¢ËÜÍè¤Î°ÕµÁ¤È¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡Ö´óÉÕ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ²È·×¤Ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¹µ½ü¾å¸Â³Û¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤³¤È
¢ª ¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹µ½ü¤µ¤ì¤º¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÝÂ¸À¤ä»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÁª¤Ö¤³¤È
¢ª ¤¿¤È¤¨¤Ð¤ªÊÆ¤äÎäÅà¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È²È·×¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
¡¦¤ªÎéÉÊ¤ÎÅþÃå¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
¢ª º£¤¹¤°É¬Í×¤ÊÊªÉÊ¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ªÎéÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
Îã¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤ªÎéÉÊ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇòÊÆ¡ÊÄê´üÊØ¤ä10¥¥í¥°¥é¥àÃ±°Ì¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÆÚÆù¤ä·ÜÆù¤Î¾®Ê¬¤±¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÎäÅàÊÝÂ¸²ÄÇ½¡Ë
¡¦¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Úー¥Ñー
¡¦¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¡Ê¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¡¢´ÌµÍ¤Ê¤É¡Ë
¡¦¿©ÍÑÌý¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢ÎäÅàÌîºÚ
¤³¤ì¤é¤Ï¥¹ー¥Ñー¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÉÊÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ù¤Ð¡¢Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Äê´üÊØ¤Î¤ªÎéÉÊ¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿©ÉÊ¤Ê¤É¤¬ÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢·×²èÅª¤Ê¤ä¤ê¤¯¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÝÂ¸¾ì½ê¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢¡Ö´óÉÕ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÎéÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¤Î²È·×¤Î»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤¹°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢À©ÅÙ¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹µ½ü¾å¸Â³Û¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¸³è¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ªÎéÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·×²èÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ²È·×¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー