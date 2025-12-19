¾å¶õ¤«¤é¸«¤¿Éü¶½2Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ïº£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2Ç¯¡£Ç½ÅÐ¤Î³ÆÃÏ¤Ç½»¤Þ¤¤¤ä¤Ê¤ê¤ï¤¤¤ÎºÆ·ú¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«ÈïºÒÃÏ¤Îº£¤ò¶õ¤«¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¡¢ÃÏ¿Ì¤ÈÄÅÇÈ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¼î½§»ÔÊõÎ©Ä®¡£
1Ç¯Á°¡¢¶õ¤«¤é¸«¤¿³¹ÊÂ¤ß¤Ï¿ÌºÒÅö»þ¤Î²õ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î·úÊª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1Ç¯¸å¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
½»Âð¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤¬¿Ê¤ß¹¹ÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¶èÄ¹²ñ²ñÄ¹¤ÎÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¡£
¢£Â¿ÅÄ¿ÊÏº¤µ¤ó¡§
¡Ö¡Ê½»Âð¤ò¡ËÁ´Éô²õ¤·¤Æ¹¹ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÀÎ¤Î¶á½ê¤ÎÊýÃ£¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¸©¤¬¹Ô¤Ã¤¿°Õ¸þÄ´ºº¤Ç¤Ï¼«Âð¤ÎºÆ·ú¤òÍ½Äê¤¹¤ë¿Í¤Ï5³ä¶á¤¯¤¤¤ÆÉü¶½¸ø±Ä½»Âð¤Ø¤ÎÆþµï¤Ï3³ä¤Û¤É¡£½»Ì±¤¿¤Á¤Î½»¤à¤È¤³¤í¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÉü¶½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤ÈÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¿ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö½»¤Þ¤¤¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢º×¤ê¤È¤«Ê¸²½¤È¤«Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¢¤³¤ì¤«¤é¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µîÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿ÎØÅçÄ«»Ô¡£
1Ç¯Á°¡¢¶õ¤«¤é¸«¤¿»Ñ¤Ï¸øÈñ²òÂÎ¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£²òÂÎ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÃÏÌÌ¤ÎÅÚ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
º£·îÃæ½Ü¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ò¶õ¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
249ÅïÁ´¤Æ¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤ò½ª¤¨»¨Áð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î5¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Çº£¸å¡¢Ä«»ÔÉü³è¤ØÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ÔÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç½ÐÄ¥Ä«»Ô¤È¤·¤Æ³¤»ºÊª¤òÇä¤ë½÷À¤Ï¡Ä
¢£±óÅç¾¦Å¹ ±óÅç¹§»Ò¤µ¤ó¡§
¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¿´¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¿·¤·¤¤Ä«»Ô¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤ªÅ¹¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¼«¤éºî¤Ã¤¿ÎØÅçÅÉ¤òÇä¤ëÃËÀ¤Ï¡Ä
¢£ÅÉ¿¦¿Í ºäÀµ»°¤µ¤ó¡§
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¸µ¤ËÌá¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç½Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×
Éü¶½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£