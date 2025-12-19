Â¼¾å½¡Î´¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë?¡¡¹â¶¶¾°À®¤¬Í½ÁÛ¡ÖËÍ¤Ï¡Ä¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹â¶¶¾°À®»á(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹â¶¶¾°À®¤ÎHISA¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ëÂ¼¾å½¡Î´¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤È»×¤¦¤«¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Â¼¾å½¡Î´
¡ûÂ¼¾å½¡Î´¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë?
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö(¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç)ÆüËÜ¿Í¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÔÍø¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡ÖËÍ¡¢»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬µÕ¤ËÈô¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤¹¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂÇ¤ÁÊý¤È¤«µ»½Ñ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¯²òÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó°ÊÁ°¤è¤ê¡¢ËÍ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤ËÆüËÜ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¤À¤«¤é²¬ËÜÁª¼ê¤È¤«Â¼¾åÁª¼ê¤¬(¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë)¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò30ËÜ°Ê¾å(ÂÇ¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë)¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬°ì¤Ä¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò3Ç¯Ï¢Â³20ËÜ°Ê¾å¡¢º£Ç¯30ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎã¤Ëµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤â½½Ê¬30È¯ÂÇ¤Æ¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤óÂ¼¾åÁª¼ê¤â½½Ê¬ÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¹â¶¶¾°À®»á¤Ï¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£NPB¤Ç¤Î¼ç¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡¦É½¾´¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨1²ó(2007Ç¯)¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨1²ó(2007Ç¯)¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó1²ó(Åê¼êÉôÌç¡§2007Ç¯)¡¢ºÇÍ¥½¨Åê¼ê1²ó(2007Ç¯)¤ò³ÍÆÀ¡¦¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
