¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤À¤Êw¡×ÇÀ¿å¾Ê¡¢41Ëü²óÉ½¼¨¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ì¥·¥Ô¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ¿¿ô - ¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡Á¡×¡Ö²¿¤À¤è¥é¥Ã¥¡¼¥·¥ã¥±¤Ã¤Æ¡×
¤â¤¦¤¹¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¥±¡¼¥¤Ë¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Á¥¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¸ø¼°X(@MAFF_JAPAN)¤è¤ê¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÍè½µ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¥¹¥È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë🎅¡Û¤¤¤è¤¤¤èÍè½µ¤Ï #¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹🎄¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð #¥·¥ã¥± 🐟¤Ê¤¼¤«¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¥·¥ã¥±¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¡¢¡¢#¥·¥ã¥±³¦·¨#¤µ¤«¤Ê¤ÎÆü pic.twitter.com/0KCUxjfDxl- ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê (@MAFF_JAPAN) December 18, 2025
¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶¤È¤Ï¤«¤±¤Ï¤Ê¤ì¤¿¡Ö¤·¤ã¤±¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ºàÎÁ¤Ï¡¢¥·¥ã¥±¡¦Íñ¡¦¤´¤Ï¤ó¤Ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤äÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢8000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡¢41Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÉ½¼¨¤È¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(12·î19Æü¸½ºß)¡£
¡ûºàÎÁ¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë
¥·¥ã¥±¡§2ÀÚ¤ì
Íñ¡§2¸Ä
¤´¤Ï¤ó¡§¤ªÃãÏÒ2ÇÕ
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç¡ª
¤Í¤®¡§¾¯¡¹
¾ßÌý¡§Âç¤µ¤¸1ÇÕ
¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1ÇÕ
±ö¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¤Þ¤¿¡¢¿å»ºÄ£ ¤µ¤«¤Ê¤ÎÆü¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¡Ö¤¤¤¤¤Ê¥¯¥ó¡×¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥±¤ÎÀÚ¤ê¿È¤Ç¡ÖÃÇÌÌ¤¬µÝ·¿¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï»é¾è¤ê¤¬¤è¤¯¥È¥í¥È¥í! ¡ØÃÇÌÌ¤¬È¾·î·¿¡Ù¤Î¤â¤Î¤Ï¹ü¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è!¡×¡Ö¥·¥ã¥±°Ê³°¤Î¿©ºà¤òÎäÅà¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤è!¡×¤ÈÍ±×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö²¿¸Î¤«ÇÀ¿å¾Ê¤µ¤ó¤«¤é²¿¸Î¤«¤·¤ã¤±¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¥ì¥·¥Ô¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤Æ²¿¸Î¤«Ã¯¤âÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡ÖËèÇ¯¡¢¤Ê¤¼¤«Ææ¤Î²ø¿Í¤ËSNS¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¾ÊÄ£ ¤â¤¦´°Á´¤Ë´¿·Þ¥à¡¼¥É¤Ç²ø¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«? ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«²¿¤À¤è¥é¥Ã¥¡¼¥·¥ã¥±¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ¿¿ô¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡Á¡×¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤À¤Êw¡×¤È¤È¤Ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£º£Ç¯¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
