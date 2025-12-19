¡Ú¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤T Desktop Cute ¿©ËªÁàµ§¡Û 12·î19Æü ¸ø³«

¡¡¥¿¥¤¥Èー¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤T Desktop Cute ¿©ËªÁàµ§¡×¤ò12·î19Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤T¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¿©ËªÁàµ§¤ò¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±¼Ò¤ÎDesktop Cute¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Çò¤Î¥ß¥Ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¤ËºÂ¤Ã¤¿pause¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤È±¤äÆÃÄ§Åª¤ÊÆ·¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)2018 ³ùÃÓÏÂÇÏ/ÅßÀî´ð/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T