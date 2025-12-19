¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤T¡×¤è¤ê¿©ËªÁàµ§¤¬¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇDesktop Cute¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì
¡Ú¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤T Desktop Cute ¿©ËªÁàµ§¡Û 12·î19Æü ¸ø³«
¡¡¥¿¥¤¥Èー¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤T Desktop Cute ¿©ËªÁàµ§¡×¤ò12·î19Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤T¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¿©ËªÁàµ§¤ò¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±¼Ò¤ÎDesktop Cute¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò¤Î¥ß¥Ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¤ËºÂ¤Ã¤¿pause¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤È±¤äÆÃÄ§Åª¤ÊÆ·¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂ®Êó‼¡ÛDesktop Cute (¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¥åー¥È)¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤è¤ê¡¢
¡Ø¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤T¡Ù¤Î #¿©ËªÁàµ§ ¤¬¥¥åー¥È¤Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì·èÄê❣
²Ä°¦¤µ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ºÂ¤ê¥Ýー¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤Ç¤¹‼
Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
#Ä¶ÅÅ¼§Ë¤T #¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤T #¤È¤¢¤ë pic.twitter.com/i61HVgmz3v
(C)2018 ³ùÃÓÏÂÇÏ/ÅßÀî´ð/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T