ËÌ¹áÆá¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò7ÇÕ¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤â¡×Å·Ìî¤Ï¤Ê¡Ö¹áÆá¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ð¥ì¥¨¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¤É¤³¤í¡×¡¡¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ì¥¨¡×¤¬Âêºà¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¶¦±é¡¡NHKÌë¥É¥é¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡×´°À®²ñ¸«
¡¡12·î19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎNHK¤Ç¡¢1·î5Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÌë¥É¥é¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡×¤Î´°À®²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÀéËÜ²ÂÎ¤Æà(¤Á¤â¤È ¤«¤ê¤Ê) Ìò¤ÎËÌ¹áÆá¡¢²ÂÎ¤Æà¤Î¿ÆÍ§¡¦ÆóÌÚÍ¥Èþ(¤Õ¤¿¤® ¤æ¤ß) Ìò¤ÎÅ·Ìî¤Ï¤Ê¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡×¤Ï¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ì¥¨¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢ºî²È¡¦´ßËÜ°¾²Â¤¬¡Ö½÷¤ÎÍ§¾ð¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë29ºÐ¤ÎÀéËÜ²ÂÎ¤Æà¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¶¦¤Ë¥Ð¥ì¥¨¤ò³Ø¤ó¤À20Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤Ç¥×¥í¤Î¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¡¢ÆóÌÚÍ¥Èþ¡ÊÅ·Ìî¤Ï¤Ê¡Ë¤«¤éÆÍÁ³¡¢Àä¸ò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¥Ð¥ì¥¨·Ð¸³¼Ô¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï2¿Í¤Î¥Ð¥ì¥¨¥·¡¼¥ó¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¡£¡Ö3ºÐ¤«¤é16ºÐ¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÌ¤ÏÅö½é¡¢¡Ö12Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Îý½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥Ð¥ì¥¨¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âè1½µ¤Ç²ÂÎ¤Æà¤¬¥Ð¥ì¥¨Ãæ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½½Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÌ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢9ºÐ¤«¤é21ºÐ¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Å·Ìî¤â¡¢¡Ö¹áÆá¤Á¤ã¤ó¤ÏÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Î¿¤Ó¤·¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î¤¨¡¢¡Ö¾¯¤··ä´Ö¤Ç¤â¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»£±Æ»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹áÆá¤Á¤ã¤ó¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï°ì¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥×¥í¤Î¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÍ¥Èþ¤ò±é¤¸¤ëÅ·Ìî¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ð¥ì¥¨¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö10Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÂÎ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥×¥í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ð¥ì¥¨¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢¡Ö²þ¤á¤ÆÆó¿Í¤È¤â¥Ð¥ì¥¨¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ç´Ö¤Ë¥Ð¥ì¥¨ÃÌµÁ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÅ·Ìî¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃçÎÉ¤¯»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌ¤¬¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÎã¤¨¤ë¤È¡¢Å·Ìî¤â¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¶Ã¤¤Î»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤µ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¤µ¤é¤ËÅ·Ìî¤Ï¡ÖÆó¿Í¤È¤â¹¥¤¤Ê²Î¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÆÍÁ³ÂØ¤¨²Î¤ò¤·¤¿¤ê¡×¤È¡¢ÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎËÌ¤â¡¢¡ÖËèÆü¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë²ÂÎ¤Æà¤ò±é¤¸¤ëËÌ¤Ë¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¹ë²÷¤Ë¿©¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤·¤¯¡¢¡Ö²¿Ç¯Ê¬¤«¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï7ÇÕ¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼èºà¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¸µ¡¹¥é¡¼¥á¥ó¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦ËÌ¤Ï¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤´Ë«ÈþÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶¤¸¡×¤È¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µµÎö¤ÎÀ¸¤¸¤¿²ÂÎ¤Æà¤ÈÍ¥Èþ¤ÎÍ§¾ð¤Î¹ÔÊý¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÌ¤Ï¡ÖÀäÂÐ°ã¤¦¤è¡¢¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÊÍ¥Èþ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ÂÎ¤Æà¤Î¡Ë¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍÈ¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÅ·Ìî¤Ï¡Ö¡ÊÍ¥Èþ¤Ï¡Ë²æËý¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤¬Âè°ì½µ¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿Í¥Èþ¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿´»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¡¢Æó½µÌÜ°Ê¹ß½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ìë¥É¥é¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË¡¡Ìë10:45¡Á11:00ÊüÁ÷¡ÊÁ´20²ó¡Ë¡£