¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡×¡Ö¤Æ¤á¤§¡×¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¡¡£²¿Í¤À¤±¤ÎÃë¿©¤Ë·«¤êÊÖ¤·Í¶¤¦¤Ê¤É¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¡¡¸©¿¦°÷£²¿Í¤ËÄ¨²ü½èÊ¬¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Ä¹Ìî¸©¤Ï19Æü¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¸©¿¦°÷2¿Í¤ò¸ºµë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢´íµ¡´ÉÍýÉô¤Î¸½ÃÏµ¡´Ø¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²ÝÄ¹Êäº´µé¤ÎÃËÀ¿¦°÷¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢Æ±Î½¤äÉô²¼¤ËÂÐ¤·¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤í¤è¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡×¡Ö¤Æ¤á¤§¡×¤Ê¤É¤ÈË½¸À¤òÈ¯¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ºµë10Ê¬¤Î1¡¢3¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÄ£·úÀßÉô¤Î·¸Ä¹¤ÎÃËÀ¿¦°÷¡Ê52¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤«¤éº£Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î½÷À¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·2¿Í¤À¤±¤ÎÃë¿©¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ºµë10Ê¬¤Î1¡¢1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¸©¤Ï¡¢¸½ÃÏµ¡´Ø¤Î´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¸þ¤±¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£