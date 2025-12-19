¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÏ©¸ª¤ÎÃËÀ¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡Ú¹âÃÎ¡Û
12·î19Æü¸á¸å¡¢¹áÈþ»Ô¤Î¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢Ï©¸ª¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¿Í¤òÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹áÈþ»Ô¤Î¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¡ÂçËIC¤ÈÆî¹ñIC¤Î´Ö¤Î²¼¤ê¼ÖÀþ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î19Æü¸á¸å4»þ30Ê¬º¢¡¢¹áÈþ»Ô¤ÎÊ¿»³¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢
Ï©¸ª¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¿Í¤òÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢¹âÃÎ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ï¡¢¸á¸å5»þ²á¤®¤«¤éÂçËIC¤ÈÆî¹ñIC¤Î´Ö¤Î²¼¤êÀþ¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£