¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×Î©¾ì¤Î°å»Õ¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡¢¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¤ë¿Í¤Ê¤ª¤é¤Ê¤¤¿Í
¡Ö¾å»Ê¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¤µ¤é¤Ã¤ÈÊ¹¤Î®¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤æ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¼«¸ÊÈÝÄê¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×¡½¡½¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÀô¤¬¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤ÈÃø¼Ô¤Î°ðÍÕ½ÓÏº¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÏÀ¾ÍÎ°å³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤äÂåÂØ°åÎÅ¡¢¿´Íý³Ø¤â½¤¤á¤¿°å»Õ¤Ç¤¹¡£
¼£ÎÅ¸½¾ì¤äÎ¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢²¹Àô¡¢±é·à¡¢¥¢¡¼¥È¡¢ËÜ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÎÏ¡×¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ëÊýË¡¤ò¡¢Ãø½ñ¡Ø¹ÎÄê¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë »ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ò¥ó¥È¡Ù¤è¤êÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¤È¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×
¼«Ê¬¤Ï¶á¤¯¤Æ±ó¤¤
¼«Ê¬¤òÂ¾¿Í¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤¯¤é¤¤¤¬
¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤
»ä¤¬°å»Õ¤Ë¤Ê¤êÎ©¤Æ¤Î¤³¤í¡¢¿Í¤ò¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¡Ö¤è¤¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿Í¤ò¼£¤¹ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ê¸¸¥¤òÆÉ¤ß¡¢¶µ²Ê½ñ¤òÆÉ¤ß¡¢ÀèÇÚ°å»Õ¤ËÊ¹¤¡¢µ»½Ñ¤òÂÎ¤Ç³Ø¤ó¤À¡£
°åÎÅ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì¤ÃÎ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÃÎ¤æ¤¨¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢Íý²ò¤·¤¿¤¤¡¢¤ÈÀÚ¼Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¼Ô¤Î¤¤¤Î¤Á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¼¡Âè¤Ç½õ¤«¤ë¤¤¤Î¤Á¤È½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤¤¤Î¤Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢³Ø¤Ó½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï°å»Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬´¶¤¸¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ËÉÂµ¤¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤Î¿Í¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¼£¤»¤ëÉÂµ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¼£¤·¤¿¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿ÁÇËÑ¤Ê»×¤¤¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°åÎÅ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂçÀª¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿ô¤Ë¶Ã¤¯¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï°Å¤¯¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²æËý¤·¤¤ì¤º¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡£½õ¤±¤ëÂ¦¤Î¿´¤â¥¥ê¥¥ê¤ÈÄË¤à¡£Â¾¼Ô¤Î¿´¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢ÂÎ¤â¶¦ÌÄ¤·¡¢ÉÂ±¡¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¼«Á³¤Ë¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿¹Å¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾Ð´é¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÆ¯¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÉÂ±¡¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤â»×¤¦¤¬¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÉÔÌû²÷¤À¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¶²¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅ¼Ô¤ÏÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤¿´é¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¹Å¤¯¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿¶õµ¤´¶¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
»ä¤¬°å»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¿Í¤ò¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¡Ö¤è¤¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é·Ð¸³¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤â°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¤ò¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¡Ö¤è¤¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¡£¤¿¤À¡¢¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¡Ö¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤Ø¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¤È¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¡£
¡Ö¤è¤¯¤¹¤ë¡×¤È¡Ö¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡£
¤Û¤ó¤Î°ìÊ¸»ú¤Î°ã¤¤¤À¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤¤¤Î¤Á¤Î¸½¾Ý¤À¡£
¤¤¤Î¤Á¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë²õ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¼«Æ°¤Ç½¤Éü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼«Á³¼£Ìþ¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎ¤Ëµ¯¤¤¿ÊªÍýÅª¤Ê½ý¤Ï¼«Á³¤ËÊÄ¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤·¡¢¿´¤Ëµ¯¤¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤½ý¤â¼«Á³¤ËÊÄ¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¥³¥Ã¥×¤òÍî¤È¤·¤Æ³ä¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥Ã¥×¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤Ï¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡£³ä¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï³ä¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£¿å¤¬Îí¤ì¤ë¤È¿å¤Ï¼«Í³¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿å¤Ï¸µ¤ËÌá¤é¤º¡¢³È»¶¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤ÎÆ¯¤¤¬¶Ë¤á¤ÆÆÃ¼ì¤Ê¸½¾Ý¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£¤ª¤Î¤º¤«¤é¸µ¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë²áÄø¤¬¼«Á³¼£Ìþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¤¤Î¤Á¤ÎÎÏ¤À¡£
¼£Ìþ¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ï¿ÍÃÒ¤òÄ¶¤¨¤¿²¿¤«¤¬¤¢¤ë¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¾ì¹ç¤È¡Ö¤Ê¤ª¤é¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¼£Ìþ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¸«¤¨¤¶¤ëÎÏ¤ÎÀµÂÎ¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡£¼£Ìþ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤«Á°Äó¤ä¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÎÏ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÎÏ¤ò¼ÙËâ¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¾ì¹ç¤È¡Ö¤Ê¤ª¤é¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¤È¤Î¶³¦Àþ¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ò³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡£»ä¤¿¤Á°åÎÅ¼Ô¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤Ø¤È²ðÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎäÀÅ¤ËµÒ´ÑÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Î¤Á¤Î¼£ÌþÎÏ¤ò¹Í¤¨½Ð¤¹¤È¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬ÂÎ¤Ë¤Ï¶¯¤¯µ²±¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤à¤·¤í¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Î¤Á¤Î³Ë¤Ë¤Ï¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¶õ¤òÈô¤ÖÄ»¤¬ÌÜÅªÃÏ¤ÎÅç¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åç¤Î¼þ¤ê¤ò¼þ²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÅç¤Ë¤ÏÃåÎ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿´¶¤À¡£
¤¤¤Î¤Á¤Î¿¿Íý¤¬Åç¤Ë¤ÏÈë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸«¤¨¤¶¤ë·ë³¦¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤ò¼é¤ëÀ»¤Ê¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ë¿´Éô¤ÎÀ»°è¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°Õ¼±¤·¤è¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ó¤ÊÀ»°è¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ÚÉÝ¤¹¤Ù¤ÎÏ¤òÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤Ë¤¤¤Î¤Á¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÀ»¤Ê¤ëÎÏ¤Ï¸÷¤òÊü¤Ã¤ÆÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¼é¤ë¡£
¤¤¤Î¤Á¤ÎÉü¸µÎÏ
¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¤È¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¡£¤¿¤Ã¤¿°ìÊ¸»ú¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢°ÕÌ£¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¸ÀÍÕ¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤À¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê°ìÊ¸»ú¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¤â¸ÀÍÕ¤Î°ã¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿´Â¡¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Î×¾²¸½¾ì¤ÇÀ¸»à¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»öÎã¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£¾ï¤ËÉÃÃ±°Ì¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¡Ö¤è¤¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ËÅØÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¡Ö¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¸½¾Ý¤Ë¤â¿´¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
½Ö´Ö¡¦½Ö´Ö¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¼£ÎÅ¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¤³¤È¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ë¤âÁø¶ø¤¹¤ë¡£¼£¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤¤¤Î¤Á¤ÎÉü¸µÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸«¤¨¤¶¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î°ìÀþ¤Ï¸·Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¡Ö¤è¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¿Í¤Î¤¤¤Î¤Á¤¬»ý¤Ä¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¡Ö¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤¬°Ü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÏ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¹þ¤á¤é¤ì¤¿Á´ÂÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¡¢´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤Îºø³Ð¤ÏÆü¡¹¤ÎÀ¸³è·÷¤ÎÃæ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â»à¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ë»à¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Ï»à¤ò´Ö¶á¤Ë¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤ÎÀ¤³¦¤«¤é»à¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÉßµï¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£»à¤ÎÀ¤³¦¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤ÏÀ¸¤ÎÀ¤³¦¤È¤ÏÂç¤¤¯³Ö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢À¸¤«¤é»à¤Ø¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤â¡¢»à¤«¤éÀ¸¤Ø¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢»à¼Ô¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¿¦¼ï¤Î¤ß¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬20Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥É¤òÎ¹¤·¤¿¤È¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¸³è·÷¤ÎÃæ¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»à¼Ô¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥¬¥ó¥¸¥¹ÀîÎ®°è¤Ï»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ»Ã¼¤Ë¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»à¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£Æ»¤ÎÃ¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï»à¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£»à¼Ô¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡£¥¬¥ó¥¸¥¹Àî¤ÇÝôÍá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»à¼Ô¤¬¥×¥«¥×¥«¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¿¿Í¤â¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï»à¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤È¤·¤ÆÀ¸³è·÷¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¸¤ÎÀ¤³¦¤È»à¤ÎÀ¤³¦¤È¤¬¡¢À¸¼Ô¤È»à¼Ô¤È¤¬Ì·½â¤Ê¤¯¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
°åÎÅ¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤È»à¤ò³Ö¤Æ¤ë¶³¦Àþ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢365Æü24»þ´ÖÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Õ¤ÈÌÜ¤òâÔ¤ë¤È¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤ÎÉ÷·Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¤³¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¡¢¤¤¤Î¤Á¤ÎÎÏ¤¬½É¤ë¿Í´ÖÂ¸ºß¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ»À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
°å³ØÉô¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Î¾ðÊó¤Ç¤·¤«°åÎÅ¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°å³ØÀ¸¤È¤Ê¤ê°å»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¦¤ËÊâ¤á¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÅÐ»³¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Ì¤Æ§Êö¤òÅÐ¤ëÆ±¹Ô¼Ô¤Î¿´¶¤Ë¶á¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì»³¤òÅÐ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¡£
°åÎÅ¼Ô¤¬¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ò¼á¤ä¹Í¤¨¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°åÎÅ¼Ô¤ÏÁê¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¼çÂÎÅª¤Ç¼«Î§Åª¤ÊÀ¸Ì¿¤ÎÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤ò·É¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÖÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
´µ¼Ô¤Ë¼«¿È¤ÎÎÏ¤Ç¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¤¤Ï¡¢°åÎÅ¼Ô¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼êÈ´¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´Å¤¨¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Îº¤¤ê¤´¤È¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È´ó¤êÅº¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤ò¾È¤é¤¹¶À¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤â½Å¤Í¤¢¤ï¤»¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¤¢¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹âÎð¤Ç¤¢¤ê¿ÍÀ¸¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¤È°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë±äÌ¿½èÃÖ¤ò»Ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÅµ¤¥³¡¼¥É¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬ÂÎ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Ì¿°Ý»ýÁõÃÖ¤¬ÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤Ì¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁõÃå¤µ¤ì¤¿¡£°Õ¼±¤â¤Ê¤¯Ëã¿ì¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¼£ÎÅ¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£
°åÎÅ¼Ô¤ÏÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤·¤«¤½¤ÎÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ï²¿½½Ç¯¤â¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤âÉÂ¤â»à¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤òÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ©ÂÎ¤ä»þ´Ö¼´¤ò´Þ¤ó¤ÀÂ¿ÌÌÂÎ¤È¤·¤ÆÇÄ°®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
°åÎÅ¼Ô¤¬¸½Âå°åÎÅ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸Ä¿Í¤ò²¡¤·¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÀ¸¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£°åÎÅ¼Ô¤â²ÈÂ²¤â¡Ö¤Ê¤ª¤¹¡×¤³¤È¤À¤±¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´Î¿´¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¾ì¤ÎÏÆ¤Ë¤ª¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÉÂ¤Ë¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Ô°Ù¤òÅÐ»³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£°åÎÅ¼Ô¤¬ÅÐ»³¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òËº¤ì¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ÇÀè¤ØÀè¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÅÐ»³¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÏÁøÆñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢¤¢¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢À¾ÍÎ°å³Ø¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿®¤¸¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ë¸½Âå°å³Ø¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤ä¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ï¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤Æ¤¤¤ëÆÃÄê¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý¶þ¤Å¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×Î©¾ì¤ò¤È¤ë¤È¤¤Ë´ó¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¸½Âå°å³Ø¤ÎÀ§Èó¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤ÎÎÏ¤ò¼º¤ï¤»¤Ê¤¤¸¶Íý¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÎ¤¬ÉÔÄ´¤äÉÔ¶ñ¹ç¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Æ¬¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂÎ¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤·¤Æ¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤â¤Î¤´¤È¤ÏÆó¸µÏÀ¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤Ê¤ª¤ë¡×ÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¢¤é¤æ¤ë»öÊÁ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È²¿¤«¤Î¶À¤È¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶À¤ÎÃæ¤Ë¼«¿È¤ÎÃÑÉô¤ä±Æ¤äÌÕÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Ï¤Ï¤¸¤á¤ÆºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡£ÀÖ»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤¬¤³¤È¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Î¤´¤È¤ÎÃÇÊÒ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î»Ñ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¸÷¤È±Æ¤È¤ò½Å¤Í¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ëµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤´¤È¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¸½ºß¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢²áµî¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤â¤½¤¦¤À¡£²áµî¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±ÄêµÁ¤Å¤±¤ë¤«¤Ç¡¢»³¤ÎÄº¾å¤Ë¤âÃ«Äì¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¡£
»ä¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸½ºß¤ÎÃÏÊ¿¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤âÌ¤Íè¤âÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ¡¢ÂÎ¤Î´¶¼õÀ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿´¡£¤½¤ì¤é¤òÀÅ¤«¤Ë»Ù¤¨¤ëÄ´ÏÂ¤Î¤¤¤Î¤Á¡£¤³¤ÎºÇ¾®¸Â¤ÇºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢»ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÊ£»¨¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤·¡¢º£¤³¤³¤Ç»ä¤È¤¤¤¦²»¿§¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
3.11¤ò·Ð¸³¤·¤¿°å»Õ¤¬ÀÚ¼Â¤Ë»×¤¦¡Ö¸ÀÍÕ¤È¿´¿È¤Î¼£Ìþ¡×¤Î´Ø·¸À¡£¸ÀÍÕ¤¬¡É¤¤¤Î¤Á¡É¤ËµÚ¤Ü¤¹ÎÏ