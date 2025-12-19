VT COSMETICS¤Ç»Ï¤á¤ë´¥ÁçÂÐºö♡PDRN¡Ü¤È¥¹¥¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÅßÈ©½¸Ãæ¥±¥¢
Åß¤Î´¥Áç¤Ï¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤ÉÔÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥êÄã²¼¤ä¥á¥¤¥¯¥è¥ì¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤¬¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎVT COSMETICS¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜ¤ÎPDRN¡Ü¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä«¤Î¥á¥¤¥¯Á°¤Ë»Å¹þ¤à¥¹¥¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤äËèÆü»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Þ¤Ç¡¢´¥Áç¥·ー¥º¥ó¤ÎÈ©¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¨¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£º£¤³¤½¡¢ÅßÈ©¥±¥¢¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¢ö
PDRN¡Ü¥·¥êー¥º¤Ç¥Ï¥ê¤È¤¦¤ë¤ª¤¤Êäµë
¥êー¥É¥ëS PDRN¡Ü ¥»¥é¥à¤Ï30mL¤Ç2,420±ß¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPDRN¡Ü™¢¨1¡¢ÈþÍÆ¿Ë¢¨2¡¢¥¨¥¯¥½¥½ー¥à¢¨3¤òÇÛ¹ç¤·¡¢³ÑÁØ¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ê¤È¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¥ー¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢Åß¤Î´¥ÁçÈ©¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤»ÈÍÑ´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£PDRN¡Ü ¥«¥×¥»¥ë¥¯¥êー¥à100¤Ï50mL¤Ç1,980±ß¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPDRN¡Ü™¢¨1ÇÛ¹ç¥«¥×¥»¥ë¤È¥¸¥§¥ë¥¯¥êー¥à¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤È¥Ä¥ä´¶¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¡¢¡Ö´Ý¤¤¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈSNS¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
O by F¤Î¿·¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤¦¤Í¤êÈ±³×Ì¿¡£¥µ¥í¥óÈ¯ÁÛ¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯ÃÂÀ¸
ËèÆü»È¤¨¤ë¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤È¥¹¥¥ó¥Ñ¥Ã¥¯
V¥é¥¤¥ó ¥Ôー¥ë¥Þ¥¹¥¯¤È¥¦¥©ー¥¿ー¥Ôー¥ë¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢³Æ7ËçÆþ¤Ç770±ß¡£V¥é¥¤¥ó ¥Ôー¥ë¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥¥á¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ÎÈ©¤Ø¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥Ôー¥ë¥Þ¥¹¥¯¤Ï´¥ÁçÈ©¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ½¥·ー¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ì©Ãå´¶¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¤Ï100ËçÆþ¤Ç1,650±ß¡£¥Þ¥¤¥ë¥É¡¢¥¹¥àー¥º¡¢¥ë¥ß¥Ê¥¹¤Î3¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¤Î¥á¥¤¥¯Á°¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ÇÈ©¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤»Å¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅßÈ©¤ò»Ù¤¨¤ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý
VT COSMETICS¤Î´¥ÁçÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ëÅß¤ÎÈ©¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ä¥ä¤òÃúÇ«¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
PDRN¡Ü¥·¥êー¥º¤Ç½¸Ãæ¥±¥¢¤·¤Ä¤Ä¡¢¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤ä¥¹¥¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇËèÆü¤Î¥Ùー¥¹¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢¥á¥¤¥¯±Ç¤¨¤â¤°¤Ã¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¤È¸þ¤¹ç¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡