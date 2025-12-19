¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÅ·µ¤²¼¤êºä¤Ø¡Ä¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö±«¡× ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç11·îÊÂ¤ß µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë
½µËö¤ÏÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤Ï¡¢À¾¤«¤é¶á¤Å¤¯2¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á¤¢¤µ¤Ã¤Æ21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÅÚÆü¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¶ñ¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÆîÉ÷¤ÇÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç11·îÊÂ¤ß¤È¡¢Ãë´Ö¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£±«¤äÀã¤ÎÍ½ÁÛ
¤¢¤¹20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¶å½£¤ä¶áµ¦¡¢Åì³¤¤Ç¸áÁ°Ãæ¤«¤é±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤Ç¡¢ÃëÁ°¸å¤Ï´ØÅì¤Ç¤â±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤âÀã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤«¤éÁ°Àþ¤ËÈ¼¤¦±«±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£±è´ßÉô¤Ç¤Ï±«Â¤¬¶¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢±«¤äÀã¤Î»ß¤à½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¤¢¤¹20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÁ´¹ñÅ·µ¤
Á´¹ñÅª¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÞ¤ê¥Þ¡¼¥¯¤Î¶üÏ©¤âÄ«ÈÕ¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤Ï³µ¤ÍÀ²¤ì¡¢ÀçÂæ¤Ï¸áÁ°¤òÃæ¿´¤ËÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¤¢¤¹20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÍ½ÁÛºÇÄãµ¤²¹
Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¡¢19Æü¡Ê¶â¡ËÄ«¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð´öÊ¬´Ë¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¡¢°ì·å¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¢¤¹20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
ÆüÃæ¤ÏÆîÉ÷¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢20¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¡²¬¤Ï22¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ç¤â11¡î¤È¡¢11·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡¡§11¡î¡¡¶üÏ©¡¡¡§7¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§14¡î¡¡À¹²¬¡¡¡§11¡î
ÀçÂæ¡¡¡§16¡î¡¡¿·³ã¡¡¡§16¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§15¡î¡¡¶âÂô¡¡¡§21¡î
Ì¾¸Å²°¡§16¡î¡¡Åìµþ¡¡¡§13¡î
Âçºå¡¡¡§19¡î¡¡²¬»³¡¡¡§16¡î
¹Åç¡¡¡§16¡î¡¡¾¾¹¾¡¡¡§20¡î
¹âÃÎ¡¡¡§20¡î¡¡Ê¡²¬¡¡¡§22¡î
¼¯»ùÅç¡§20¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡¡§23¡î
