¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤µ¤­¤Û¤É¤«¤éÇ¯Ëö¹±Îã¤ÎÂçµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢²ñ¸«ËÁÆ¬¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ê¡ÖÊ¿ÏÂÅª¤ÊÊýË¡¤ÇÊ¶Áè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ï¶¨µÄ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¸«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï17Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãç²ð¤¹¤ëÏÂÊ¿¶¨µÄ¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÎÎÅÚ¤ò·³»ö¼êÃÊ¤Ç²òÊü¤¹¤ë¡×¤ÈÎÎÅÚÌäÂê¤Ç¤Î¾ùÊâ¤òµñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤â¥í¥·¥¢¤ÎÎ©¾ì¤ò²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£