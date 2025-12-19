備品のタブレット端末を無断で持ち出した男性教諭が、停職処分を受けました。

きょう付けで停職6か月の懲戒処分を受けたのは、愛知県立瀬戸西高校の36歳の男性教諭です。

県の教育委員会によりますと男性教諭はことし3月、当時勤務していた学校から共用タブレット端末1台を無断で持ち出し、約半年にわたり自宅での教材作成などに使っていました。

当初は否定も…「返すタイミングを失った」

男性教諭の異動後、端末が無くなったことに気づいた学校がログイン履歴を調べたところ、男性教諭のアカウントで利用されていたことが判明。学校の調べに対し男性教諭は、当初「身に覚えがない」と否定していましたが、ことし9月に持ち出しを認め返却したということです。



県教委の聞き取りに男性教諭は「返すタイミングを失ってしまった」と話しているということです。