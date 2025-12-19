¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡¡¿·¤¿¤ÊÈï³²ÁÛÄêÈ¯É½¡¡»à¼Ô1.8Ëü¿Í¡¢»à°ø¤Î7³ä¤Ï¡Ö²ÐºÒ¡×¡¡ÂÐºö¤ÎÀÚ¤ê»¥¡Ö´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¡×¤È¤Ï¡©
¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈï³²ÁÛÄê¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë»à°ø¤Î3Ê¬¤Î2¤òÀê¤á¤ë¡Ö²ÐºÒ¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤ÊÁõÃÖ¡Ö´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
30Ç¯°ÊÆâ¤Ë70%ÄøÅÙ¤Î³ÎÎ¨¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ëM7¥¯¥é¥¹¤Î¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤é¤ÇÈï³²ÁÛÄê¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¡¢¤¤ç¤¦¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¼óÅÔµ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡ÖÅÔ¿´ÆîÉôÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÛÄê¿ÌÅÙ¤Ï°ñ¾ë¸©¤«¤é¿ÀÆàÀî¸©¤Î5ÅÔ¸©187»ÔÄ®Â¼¤Ç¿ÌÅÙ6¼å°Ê¾å¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤ÏºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´²õ¡¦¾Æ¼º¤¹¤ë·úÊª¤ÏºÇÂç¤Ç¤ª¤è¤½40ËüÅï¡£»à¼Ô¿ô¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1Ëü8000¿Í¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤ËÀ¯ÉÜ¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö10Ç¯¤Ç»à¼Ô¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤º¡¢5000¿Í¸º¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿ÌÂÐºö¸¡Æ¤WG¡¡ÁýÅÄ´²Ìé ¼çºº
¡Öº£²ó¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¾úÀ®¡¦¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ò¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¡×
Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢²È¶ñ¤Î¸ÇÄê¤ä½»Âð¤ÎÂÑ¿Ì²½¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤¬¡Ø¼«Ê¬¤´¤È¡Ù¤È¤·¤ÆÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë»à°ø¤Î3Ê¬¤Î2¤òÀê¤á¤ë¡Ö²ÐºÒ¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¤½»Âð¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë»Ô³¹ÃÏ¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê±ä¾Æ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬²Ð¤Î¼ê¤Ç¤Õ¤µ¤¬¤ì¤¿¤ê¡¢²ÐºÒÀûÉ÷¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¤½»Âðºß½»
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ©½¸¡¢ÌÚÂ¤¡£¾ÃËÉ¼Ö¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
ÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥Èºß½»
¡Ö¥¬¥¹Ï³¤ì¤·¤Æ²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÀßÃÖ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁõÃÖ¡£¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤òÍî¤È¤·¤Æ·úÊªÆâ¤ÎÅÅµ¤¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢ÅÅµ¤²ÐºÒ¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä
ÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥Èºß½»
¡Ö¡ÊQ.´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ë¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÀßÃÖÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«2³ä¡£¢§Ê¬ÅÅÈ×¤ËÆâÂ¢¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÅµ¤¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤«¡¢¢§¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤âÃÏ¿Ì²ÐºÒ¤òËÉ¤°¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÀßÃÖ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£Í½ËÉ²Ý¡¡Àî¹çÌïÀ¸ ¹ñºÝµ¬³ÊÂÐºö´±
¡ÖÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤Î²ÐºÒ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤¬ÅÅµ¤¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¡£»Ô³¹ÃÏ¤ÇÌÌÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¾ÃËÉÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²ÐºÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±ä¾Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡×
Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£