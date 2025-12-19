»à¼Ô¿ô¸º¾¯¤â1.8Ëü¿Í¤ÈÌÜÉ¸¤ÎÈ¾¸º¤ËÃ£¤»¤º¡Ä¿·¤¿¤Ê¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿ÌÈï³²ÁÛÄê¡¡»à¼Ô¿ô7³ä¡Ö²ÐºÒ¡×µ¯°ø¤Ç¡ÈÌÚÌ©ÃÏ°è¡É¤Ë·üÇ°¡Ö´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¡×¤ÇÂÐºö
19Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Î¿·¤¿¤ÊÈï³²ÁÛÄê¡£
ºÇ°¤Î¾ì¹ç»à¼Ô¤Ï1Ëü8000¿Í¤ÇºÒ³²´ØÏ¢»à¤ÏºÇÂç4Ëü1000¿Í¡¢·ÐºÑÅªÈï³²¤Ï83Ãû±ß¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤ÎÀìÌç²È²ñµÄ¤Ï¡¢Åìµþ¤Ê¤ÉÆî´ØÅìÃÏ°è¤Ç30Ç¯°ÊÆâ¤ËÌó70¡ó¤Î³ÎÎ¨¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ¿Ì¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÔ¿´ÆîÉôÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Î¸á¸å6»þ¤ËÉ÷Â®8¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»à¼Ô¤Ï1Ëü8000¿Í¤Ç¤³¤Î¤¦¤Á²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤¬1Ëü2000¿Í¤ÈÂ¿¤¯¤òÀê¤á¡¢·úÊªÅÝ²õ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï5300¿Í¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Ç¯Á°¤ÎÁÛÄê¤«¤é¤Ï5000¿Í¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö10Ç¯¤Ç»à¼ÔÈ¾¸º¡×¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤ÏÁ´²õ11ËüÅï¡¢²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë¾Ã¼º¤¬27ËüÅï¡¢ÄäÅÅ¤Ï1600Ëü¸®¡¢ÃÇ¿å¤Ï1400Ëü¿Í¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»à¼Ô¤ÎÌó7³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë1Ëü2000¿Í¤¬²ÐºÒ¤Ç»àË´¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤ÏÅÔÆâ¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë´í¸±ÅÙ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÚÂ¤·úÊª¤ÎÌ©½¸ÃÏ°è¤äÆ»Éý¤¬¶¹¤¯¡¢¾ÃËÉÂâ¤ÎÅþÃå¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÃÏ°è¤Ê¤É¤ò¡Ö´í¸±¡×¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Î1¤Ä¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶èÀ¾Âç°æ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È½»Âð¤È½»Âð¤Î´Ö¤¬¶¹¤¯·úÊª¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÊÀî¶è½ÐÀÐÄ®²ñ¡¦ÌîÏ©ßß°ìÉû²ñÄ¹¤Ë´í¸±¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡Ö¡ÊQ.ÂÞ¾®Ï©¤Î¤è¤¦¤Ê½ê¤â²¿¥«½ê¤«¤¢¤ë¤«¡©¡ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÂÞ¾®Ï©¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.¤³¤³¤«¤é¾ÃËÉ¼Ö¤Ï¡©¡ËÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡£¥Û¡¼¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡È¾ÃËÉ¼Ö¤ÏÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È»ä¤¿¤Á¤ÏÄ®Æâ²ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï½»Ì±¤Ç½é´ü¾Ã²Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Äê´üÅª¤Ë·±Îý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç°æ¾ÃËÉ½ð¡¦¸ÅÌÚ¹¯Í§Í½ËÉ²ñÄ¹¡§
ÉÊÀî¶è¤Ç¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤È¡¢24·ï¡ÊÃæµ¬ÌÏ°Ê¾å¤Î¡Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¾ÃËÉ¤ÎÎÏ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢24·ï¤Î1¤Ä¤Ç¤â2¤Ä¤Ç¤â¡¢Á´Éô¤Ç¤â½»Ì±¤Î¿Í¤Ç¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÈï³²¤ÎÂçÉý¤Ê·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿²ÐºÒÂÐºö¤Î1¤Ä¤¬¡¢ÍÉ¤ì¤ò´¶ÃÎ¤·¤ÆÅÅµ¤¤ò»ß¤á¤ë´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤¬100¡óÉáµÚ¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤ò7³ä¸º¤é¤»¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¡¡¿ÌºÒÂÐºö²ÝËÉºÒÄ´ºº·¸¡¦ÊÂ²ÏÃé¹¨¼çÇ¤¡§
¶áÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¾ì¹ç¡¢Ä¾²Ð¤è¤ê¤âÅÅµ¤¤¬¸¶°ø¤È¤¹¤ë²ÐºÒ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÉ¤ì¤ÇÅÅµ¤¤ò»ß¤á¤ë´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤ÎÀßÃÖ¤¬É¬Í×¡£
¤·¤«¤·¡¢´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤Î¼óÅÔ¶á¹Ù¤Ç¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²¤ò²æ¤¬¤³¤È¤ÈÂª¤¨¡¢ÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤ë³Ð¸ç¤¬»ä¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£