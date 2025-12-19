»ÕÁö¤Î¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Ç¡È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¡É¤ò¤É¤¦¤¾¡£»³ÅÄÁ´¼«Æ°¡ßºÇ¿·µÙÂ©¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Ò¤È¤¤¤Å¸¡×ÌµÎÁ³«ºÅ
Ç¯Ëö¤Î»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¸ª¤ÇÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë--¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂÎ¸³·¿´ë²èÅ¸¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Ò¤È¤¤¤Å¸¡×¤¬¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÁ´¼«Æ°¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·ºîÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¡£¹¾¸Í¤ÈÎáÏÂ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤àÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ
¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦»³ÅÄÁ´¼«Æ°¤µ¤ó¤Î¶¦´¶ÅÙ100%¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬À¸¤ó¤À¡Ö¸ÆµÛ¤¹¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤¿¿´¤ÈÂÎ¤ò¤æ¤ë¤á¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¡È¤Ò¤È¤¤¤¡É¤Ä¤±¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á
¡Öº£Æü¤â»Ä¶È³ÎÄê¡×¡Ö½µËö¤â·ë¶É»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê»ÕÁö¤ÎÅìµþ¡£ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿´¤ÎÍ¾Çò¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¤ÈJT¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈR&DÁÈ¿¥¡ÖD-LAB¡×¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤Î´ë²èÅ¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¸½Âå¿Í¤Î¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¾ï¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤â¤Î¡£¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥°¥é¥¹¥í¥Ã¥¯Æâ¤Î¡Ömagmabooks¡×¤Ç¡¢2026Ç¯1·î12Æü(½Ë)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´èÄ¥¤ë¡×¤â¡ÖÈè¤ì¤ë¡×¤â¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¡£¤½¤Î¡È¤ª¤Ä¤«¤ì¡É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ò¸þ¤±¤ë--¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤´¤¶¤ë¡×»³ÅÄÁ´¼«Æ°¤¬ÉÁ¤¯¸½Âå¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ê¥·¡¼¥ó
Å¸¼¨¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼100Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦»³ÅÄÁ´¼«Æ°¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ·²¤À¡£ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤´¤¶¤ë¡×¡£»ø¤äÄ®¿Í¤¬¸½Âå¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÇº¤à»Ñ¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¯¤Ë¥ê¥¢¥ë¡£¹¾¸Í¤ÈÎáÏÂ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¾Ð¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤È¤·¤Æ»É¤µ¤ë¸ÀÍÕ¤ä¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¡£
2³¬¤Î¡Ömagmaspace¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅ¸¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÃæ¡£¿´¤Û¤É¤±¤ë¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢Æü¾ï¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤òÅº¤¨¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ä¥Î¡¼¥È¤ËÅ½¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡È¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¥°¥Ã¥º¡É¤¬¤½¤í¤¦¡£Èè¤ì¤¿Æü¤Î°ìÇÕ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢»³ÅÄÁ´¼«Æ°¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤ß¤ó¤Ê¤Î¡È¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë
3³¬¤Î½ñÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡È¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ±»þ¿Ê¹Ô¤·¤¹¤®¤Æ¥¿¥Ö¤ò³«¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤¦²¿¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖchatGPT¤«¤é¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤É¤ì¤â¸½Âå¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤Ê¤é¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£Å¸¼¨¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÏ¢ÂÓ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Å¸¼¨¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡È¤Ò¤È¤¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Áª½ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅ¸³«¡£¡ÖµÙ¤à¡×¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡×¡Ö¤æ¤ë¤á¤ë¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹Â¿ºÌ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¸ÆµÛ¤¹¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÙÂ©¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡£ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬À¸¤à¡È¤Ò¤È¤¤¤ÂÎ¸³¡É
Å¸¼¨¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡¢3³¬¤Î¡Ömagmalounge¡×¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡È¤Ò¤È¤¤¤¡É¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢JT¤ÎD-LAB¤¬³«È¯¤·¤¿2¤Ä¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤ºÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡Öfufuly(¥Õ¥Õ¥ê¡¼)¡×¤È¤¤¤¦¸ÆµÛ¤¹¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¡£Êú¤¤·¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈËÄ¤é¤ó¤À¤ê½Ì¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ÆµÛ¤â¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¸ÆµÛ¤Î°ú¤¹þ¤ß¸½¾Ý¡×¤È¤¤¤¦¡¢Æ°Êª¤¬»ý¤Ä¼«Á³¤ÊÀ¼Á¤ò±þÍÑ¤·¤¿µ»½Ñ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¡ÖRelaxonic Cover(¥ê¥é¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥«¥Ð¡¼)¡×¡£¿Í´Ö¤Î¼ª¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤Ä¶¹â¼þÇÈ¤È¡¢ÌÜ¸µ¤ò²¹¤á¤ëµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢¤ï¤º¤«5Ê¬¤ÎÁõÃå¤Ç¤â¿¼¤¤µÙÂ©´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ï30Ê¬550±ß¤«¤é¡£¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕÊ¬¤Î²Á³Ê¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎµÙÂ©¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Ò¤È¤¤¤Å¸¡×¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¡×¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»³ÅÄÁ´¼«Æ°¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤Î1Ç¯¶î¤±È´¤±¤¿¡È¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡É¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤¿¿´¤ÈÂÎ¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤¡È¤Ò¤È¤¤¤¡É¤ò¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Ò¤È¤¤¤Å¸¡×
´ü´Ö¡§ ³«ºÅÃæ¡Á2026Ç¯1·î12Æü(½Ë)
¢¨2025Ç¯12·î31Æü(¿å)¡Á2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¤ÏµÙ¤ß
²ñ¾ì¡§¡Ömagmabooks¡×(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1ÃúÌÜ22-1 ¥°¥é¥¹¥í¥Ã¥¯2³¬¡¢3³¬)
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
