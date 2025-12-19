¤Ê¤¼¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¡Ö¿ô»ú¡×¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡© Ãù¤Þ¤ë¿Í¤Î¹Í¤¨Êý
¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¿ô»ú¡×¤Î¸«Êý¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¶â»ý¤Á¡¢¥»¥ì¥Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¿ô»ú¤ä´¶¾ðÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°Â¤¤¡×¡ÖÌµÎÁ¡×¡Ö¤ªÆÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê¿ô»ú¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤ä¿ô»ú¤Ë¤Þ¤ÇÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì½Ö¡ÖËÜÅö¡©¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ÏÀµ²ò¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¹¹ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜÎ©¤ÄÉôÊ¬¤À¤±¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯ÆÉ¤à¤È¡ÖPCÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÀèÃå1Ì¾¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÃå1Ì¾¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤âÌµÎÁ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»þ´Ö¤À¤±¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼1Ëü±ßÌµÎÁ¡×¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ìÄê³Û¤ÎÍøÍÑ¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢É½ÌÌÅª¤Ê°õ¾Ý¤È°Û¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¤ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤ä¾ò·ï¤Ë¤³¤½ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯¥í¡¼¥ó¤ä3Ç¯¥í¡¼¥ó¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÎÁ¶âÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î12¥«·îÊ¬¤ä15¥«·îÊ¬¤¬ÌµÎÁ¤È¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î´ü´ÖÊ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö´°Á´¤ËÌµÎÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÊý¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢ÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌµÎÁ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Û¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¶â³Û¤¬¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¦¶â³Û¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿½¤·¹þ¤à¤Î¤â1¤Ä¤ÎÁªÂò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»Ü½ÑÎÁ¤Ï0±ß¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë0±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£ÌÜÀè¤Î¡Ö0±ß¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¡¢°Â°×¤ËÈô¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼ÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¥®¥Õ¥È·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢ÆâÍÆ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´ë¶È¤Ï¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¿ô»ú¤ò¶î»È¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ô»ú¤òÀ©¤¹¤ë¼Ô¤Ï¿ô»ú¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡ª¡×
´ë¶È¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëËÜÅö¤Î°Õ¿Þ¤Ï²¿¤«¤òÃµ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
