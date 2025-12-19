Ê©3¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ËëÄ¥¤Ë½¸·ë¡ª ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤ÇÆüËÜ½é¸ø³«¥â¥Ç¥ë¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤Ø
Ê©3¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó½é¾åÎ¦
¡¡¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÅ¸¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥¸¥ç¡¼¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¢DS¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ë¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¹¤²¤§¡Ö¥×¥¸¥ç¡¼¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡×²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê14Ëç¡Ë
¡¡¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¥×¥¸¥ç¡¼¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¢DS¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ë¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥¸¥ç¡¼¡×¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥·¥È¥í¥¨¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖDS¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ë¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍ¢Æþ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½ÐÅ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£²ó¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤Ø¸þ¤±¤Æ³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÆüËÜ½é¸ø³«¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥¸¥ç¡¼¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¢DS¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ë¤ÎÁ´¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Î²ñ¾ì¤ÇÆüËÜ½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¼Ö¼ïÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¡¼¥¹¹½À®¤â¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò°ìÅÙ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¼ÖÎ¾Å¸¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¥Ö¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£