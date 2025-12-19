¥³¥ß¥±¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡©¡¡¡ØIRIAM¡Ù¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¤Ç¹Å²ß¤ä¥«¥í¥êー¤ò¥Á¥ãー¥¸
¡¡IRIAM¤Ï12·î30Æü¡¢31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢¡ÖIRIAM CHAGE STAND¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Öー¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥¤¥Ðー¤¬»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë·ÇºÜ¡¡½ÐÅ¸¥¹¥Úー¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸
¡¡¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¹ç·×200ËükcalÊ¬¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ò¥Öー¥¹Íè¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¡¢Î¾ÂØµ¡¤ä½¼ÅÅ¤Ê¤É¥³¥ß¥±¤ÇÉÔÂ¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¥Á¥ãー¥¸¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³ー¥Êー¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢IRIAM¤Î¥¢¥×¥êÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¥é¥¤¥Ðー¤¬ÊÉÌÌ¤ÎÁõ¾þ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥æー¥¶ー¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿IRIAMÇÛ¿®¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë