À®°æ Ë±é½Ð¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÌµÈ¼ÁÕ¥½¥Ê¥¿-The Musical-¡ÙºÆ±é·èÄê¡¡²»³Ú¤Ë¿ùËÜÍº¼£¤¬»²²Ã
¡¡À®°æ Ë±é½Ð¡¢Ê¿´ÖÁÔ°ì¼ç±é¤Ë¤è¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÌµÈ¼ÁÕ¥½¥Ê¥¿-The Musical-¡Ù¤ÎºÆ±é¤¬·èÄê¡£2026Ç¯7·î¤ËÅìµþ ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¡¢8·î¤ËÂçºå ¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñー¥¯Âçºå WW¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ONCE¡¢Åìµþ¸ø±é¤ÇÆÏ¤±¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¡ÏÈ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±é·à½¸ÃÄ¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¡ØÌµÈ¼ÁÕ¥½¥Ê¥¿¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿¤â¤Î¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî²È ¥ªー¥¹¥ó¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥«ー¥É¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔ¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤Î¿¦¶È¤¬ÍÄ»ù´ü¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë»þÂå¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²»³Ú¤ÎÅ·ºÍ¤È¤·¤Æ¸«½Ð¤µ¤ì¤¿ÃË ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥í¥ë¥É¥»¥ó¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤À¡£
¡¡²»³Ú¤Ï¡¢¸µWEAVER¤Î¥Üー¥«¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ONCE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿ùËÜÍº¼£¤¬Ã´Åö¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢½é±é¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿¿À¥¤Ï¤ë¤«¡¢Ä¹¹¾ÖÅ¹Ô¡¢À¾ÀîÂçµ®¡¢Âçµ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¦À®°æ Ë¡¿µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ºî»ì
2024Ç¯¤Î½é±é¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÎÊ¿´ÖÁÔ°ì¤µ¤ó¡¢²»³Ú¤Î¿ùËÜÍº¼£¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏ¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇºÆ±é¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥í¥ë¥É¥»¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤È¤â¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ùËÜÍº¼£¡¿²»³Ú
¡ØÌµÈ¼ÁÕ¥½¥Ê¥¿-The Musical-¡Ù¤ÎºÆ±é¤¬·èÄê¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²»³Ú¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é±é¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ´Ñ¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤êË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤µ¤é¤Ë²»³Ú¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¦Ê¿´ÖÁÔ°ì¡¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥óÌò¡Ê¥á¥¤¥«ー¡Ë
¡ØÌµÈ¼ÁÕ¥½¥Ê¥¿ -The Musical-¡Ù¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥óÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÆ¤Ó³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤«¤ò»Ù¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¤¤¬¤Ä¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¿´¶¯¤¤Ãç´Ö¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¡ØÌµÈ¼ÁÕ¥½¥Ê¥¿¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªºÆ±é¤â¿´¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¿ÅÄÄ¾¿Í¡Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãーÌò¡Ê´Æ»ë¿Í¡Ë
Á°²ó¤Î¸ø±é¤ò¾å±é¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿ºÆ±é¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤ä»ä¤¬½Ð±é¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¡ØÌµÈ¼ÁÕ¥½¥Ê¥¿¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬¤É¤³¤«¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤Ë¤â»÷¤¿»×¤¤¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÈ¿¶Á¤¬¸µµ¤¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤´¶Æ°¤ä´Ø¿´¤ò¡¢¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿¿À¥¤Ï¤ë¤«¡¿¥ª¥ê¥Ó¥¢Ìò¡Ê¥Ï¥¦¥¹¥ー¥Ñー¡Ë¤Û¤«
¤³¤ÎºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤¿¿´¤ÎÊõÊª¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¤ª¼Çµï¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÇ»Ì©¤ÊÆü¡¹¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶»¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¹âÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ºÆ±é¤«¤é¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦·§Ã«ºÌ½Õ¡¿¥ê¥ó¥ÀÌò¡Ê¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¡Ë¤Û¤«
½é±é¤ËÂ³¤¥ê¥ó¥À¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ±é¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÎÏ¤ä¡¢Ã¯¤Ë¤âÃ¥¤¨¤Ê¤¤¾ðÇ®¤Î¶¯¤µ¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê±Ô¤¯¿¼¤¯¶»¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤â²Ã¤ï¤ê¡¢½é±é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Ê¿§¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Çµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÁ´¿È¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦Ä¹¹¾ÖÅ¹Ô¡¿¥®¥ì¥ë¥âÌò¡Ê¥®¥¿ーÃÆ¤¤Îºî¶È°÷¡Ë¤Û¤«
º£ºî¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢Ä¹¹¾ÖÅ¹Ô¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÉÁ¤¤¿¤¤À¤³¦¡¢ËÍ¤Î±é¤¸¤ë¥®¥ë¥ì¥â¤È¤·¤Æ½ÐÍè¤ë¤³¤È¡¢¿¼¤¯¿¼¤¯¹Í¤¨¤ÆºîÉÊ¤ËÎ×¤à½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬Ê¿´ÖÁÔ°ì¤µ¤ó¤È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë·»ÄïÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤È¤â¡¢·à¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦À¾ÀîÂçµ®¡¿¥¸¥çーÌò¡Ê¥Ðー¡õ¥°¥ê¥ëÅ¹¼ç¡Ë¤Û¤«
ºÆ±é¤è¤ê»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢À¾ÀîÂçµ®¤Ç¤¹¡ªºÆ±é¤«¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤ò¥ß¥åー¥¸¥«¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥ì¥×¥ê¥«ºîÉÊ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦ºî¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡Ä¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¹¡£Ê¿´Ö¤¯¤ó¤È¤Ï¡Ø¥´ー¥¹¥È¡Ù°ÊÍè¡ªÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¥Ë¥¢¥ß¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤È¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈÇ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¡ØÌµÈ¼ÁÕ¥½¥Ê¥¿-The Musical-¡Ù¸¢ÍøÉ½µ¡ÛCopyright c 1979 by Orson Scott CardJapanese stage rights arranged with The Barbara Bova Literary Agencythrough Japan UNI Agency, Inc., Tokyo
