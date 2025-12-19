¤Î¤óÀä»¿¡ª¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×4»þ´ÖÂæ¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¡¢53ºÐÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤Î¥á¥À¥ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹û¤ìÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»×¤¤ÀÚ¤êÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡×
¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í(53)¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿à¥á¥À¥ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖJAL¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Ë»²²Ã¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´ÉÍý¤¹¤ëX¤Ç¡Ö1214¡×¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢´°Áö¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ®Êó¡¡¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤«¤éÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤Ç¤¹¡¡JAL¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó2025¡¡Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¡Ìµ»ö¤Ë´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¤Ï4»þ´Ö23Ê¬26ÉÃ¡ª¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡»öÁ°¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡Ö½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Çç¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤¾¡ªÆüËÜ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Î¤Î¤ó¤¬¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ä¡ªÍ¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÊâ¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë4»þ´ÖÂæ¤Ç´°Áö¤È¤Ï¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡ÖË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤¤ë¤Î¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤Ç¤¹¡×¡Ö½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç´°Áö¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¹û¤ìÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡×¤È½Ë¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£