¡Ö²áµî¥¤¥Á¹¥¤¤«¤â¡×¡Ö²«¿§¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡×ÂçÊ¬¤¬¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¡ª¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¾Î»¿
¡¡J£²¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï12·î19Æü¡¢Íèµ¨¤Î¡ÖJ£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤¬Îò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈHEAT OF FOOTBALL¡É¤ò¡¢PUMAÍÍ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÁ´¥Á¡¼¥à¤Î¶¦ÄÌ¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿°Ü¹Ô´ü¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¦ÄÌ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛÃÖ¤äÇÛ¿§¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¶ß¸µ¤ä¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï²«¿§¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö²«¿§¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡×¡Ö²áµî¥¤¥Á¹¥¤¤«¤â¡×¡Ö¶ß¸µ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÀÄ¤ÎÌÂºÌÊÁ¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¤¤¤¤Ê¡×ÂçÊ¬¤¬¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¡ª
