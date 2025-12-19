¡ÖÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×À¤³¦°ì¤Ø¡ª ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡ÈÌÜÉ¸ÀßÄê¡É¡ÖÌ¤Íè¤ÏWÇÕ¤Ç¾ï¤ËÁÀ¤¨¤ë¹ñ¤Ë¡×¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï12·î19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ØJFA 2026Ç¯´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÈ¯É½¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÍèÇ¯£¶·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¡¢À¤³¦°ì¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕÄ©Àï¡£´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ£±ÅÙ¤º¤Ä¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢WÇÕ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£²²ó¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ£±²ó¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢£³Âç²ñÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¾¡¤Ä¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Ç¤â¤Á¤í¤óÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï²æ¡¹¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¶¥µ»ÃÄÂÎ¤À¤±¤ÎÎÏ¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹ñÁ´ÂÎ¤Î´Ø¿´»ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤³¤ÎÉñÂæ¤ÏÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¶¦Æ®¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î»ëÀþ¤Ï¾¡Íø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀï¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¸Êµ¾À·¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢°ìÀï°ìÀï¤È·ë²Ì¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²¶¤â»ä¤âÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÈÆüËÜ¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì´Ý¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÏÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÏËÜÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾ï¤ËÁÀ¤¨¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆüËÜ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÎÏ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢À¤³¦°ì¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÊ¤¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÆüËÜ¿Í¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤¿³Î¸Ç¤¿¤ë¾¡Íø¤Ø¤Î¿®Ç°¤È¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÀï¤¤¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Ï²¿°Ì¡© ºÇ¿·FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤«¹ñ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¡È¥¢¥¸¥¢£²°Ì¡É¤¬20°Ì¤ËÉâ¾å¡¢¥È¥Ã¥×10¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¶¯¹ë¹ñ¤Ï¡©
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕÄ©Àï¡£´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ£±ÅÙ¤º¤Ä¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢WÇÕ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£²²ó¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ£±²ó¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢£³Âç²ñÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¾¡¤Ä¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¶¦Æ®¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î»ëÀþ¤Ï¾¡Íø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀï¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¸Êµ¾À·¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢°ìÀï°ìÀï¤È·ë²Ì¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²¶¤â»ä¤âÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÈÆüËÜ¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì´Ý¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÏÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÏËÜÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾ï¤ËÁÀ¤¨¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆüËÜ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÎÏ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢À¤³¦°ì¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÊ¤¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÆüËÜ¿Í¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤¿³Î¸Ç¤¿¤ë¾¡Íø¤Ø¤Î¿®Ç°¤È¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÀï¤¤¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Ï²¿°Ì¡© ºÇ¿·FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤«¹ñ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¡È¥¢¥¸¥¢£²°Ì¡É¤¬20°Ì¤ËÉâ¾å¡¢¥È¥Ã¥×10¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¶¯¹ë¹ñ¤Ï¡©