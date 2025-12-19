¡ÖÌÛ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤ÎÀÁ´êÉÔºÎÂò¤Ç»ÔÌ±ÃÄÂÎÊ°¤ê¡¡·§ËÜ¸©µÄ²ñ315²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï²Ä·è
11·î¤Î·§ËÜÄêÎã¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤ÎÂç±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±çÈñÍÑ¤äÄÂ¾å¤²¤ÎÂ¥¿Êºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÌó315²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤ò²Ä·è¤·¡¢ÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©µÄ²ñºÇ½ªÆü¤Ë¡¢¸©¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÌó137²¯±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄÉ²ÃÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸© ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¡ÖÊª²Á¹âÆ¤äÃæ¾®¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸³è¼Ô¡¦»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎLP¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ËÍ×¤¹¤ë·ÐÈñ¤Ê¤É¡¢Áí³Û137²¯±ß¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÄÉ²ÃÊ¬¤ò´Þ¤á¤ÆÌó315²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¸á¸å¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤ËÇÛÈ÷Í½Äê¤ÎÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬½Ð¤·¤¿¡Ö½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤ò¹ñ¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÀÁ´ê¡×¤¬ÉÔºÎÂò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Î©·ûÌ±¼çÏ¢¹ç¤Î´äÅÄ¸©µÄ¤Ïº£Æü¡Ê19Æü¡Ë¡¢ÀÁ´ê¤òºÎÂò¤¹¤ë¤è¤¦ËÜ²ñµÄ¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´äÅÄÃÒ»Ò¸©µÄ¡ÖÃÏ°è¤Î½»Ì±¤¬ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍ×ÀÁ¤äÀÁ´ê¤ò¹Ô¤¦¡£º£²ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐµÄ²ñ¤Ç¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢½»Ì±ÀâÌÀ²ñ³«ºÅ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëÀÕÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤·¤«¤·¡¢ºÎ·è¤Î·ë²Ì¡¢ÀÁ´ê¤Ï²þ¤á¤ÆÉÔºÎÂò¤Ë¡£»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ÏÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
STOP¡ªÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦¸©Ì±¤Î²ñ¡¡»³²¼²íÉ§ÂåÉ½¡ÖÀÁ´ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ûË¡9¾ò¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¹ñ¤Ç¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤¬²¿¤è¤ê¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤ÈÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤«¤é¡£ÀÁ´ê¤¬½³¤é¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÛ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤ª¡¢ºòÆü¡Ê18Æü¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤¿·§ËÜ1¶èÁª½Ð¤ÎÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¡¢½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
