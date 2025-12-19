¡Ö´íµ¡¤òÀú¤ê¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤É¤ó¤É¤ó¡¢¹Ô¤¤Ä¤¯Àè¤¬³ËÊ¼´ï¡×¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤¬¡È³ËÊÝÍÈ¯¸À¡É¤òÌÔÈãÈ½
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë´±Å¡´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿µ¼ÔÃÄ¤Ë¤è¤ëÈó¸ø¼°¼èºà¤Î¾ì¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö»ä¤Ï³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤Î³ËÊ¼´ïÊÝÍ¤¬É¬Í×¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤ÎÈ¯¸À
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï19Æü¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò·ã¤·¤¯ÈãÈ½¤·¡¢´±Å¡´Ø·¸¼Ô¤ò¡ÖÈíÌÈ¤¹¤Ù¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤¬¡Ö´±Å¡¤Î´´Éô¤¬¡Ö³ËÊÝÍ¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÍ£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¤«¤é´±Å¡¤Î´´Éô¤«¤é¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÊÝÍ¤òÆüËÜ¤â¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î»ÑÀª¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¤Æ¤â¡ØÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò·ø»ý¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤È¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤³¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¤òÈíÌÈ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬Èó³Ë»°¸¶Â§¤ò¹ñÀ§¤È¤·¤Æ¸·³Ê¤Ë¼é¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤¹¤Ù¤¤À¤È¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÏÈïÇú80Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤¬¤ä¤Ï¤êÍ£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤È¤·¤Æ³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤Ë»²²Ã¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÈïÇú¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÀ¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡¹¤â³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑ»ß¤òµá¤á¤Æ±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë´±Å¡¤ÎÃæ¤«¤é³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ëÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¤¤«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤¬³Ë¤Î°Ò³Å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ëÎÏ¤ò¤É¤¦¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¤ï¤á¤Æ½ÅÂç¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î´ÖÀ¯ÉÜ¤â³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐÈíÌÈ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Á¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î½å¼é¡¢³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÅØÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¤¢¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÀ¤³¦¤«¤é¸«¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤´í¸±¤ÊÈ¯¸À¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æµ¼Ô¤¬¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤¬ÆüËÜ¤Î³°¸ò¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¹Í¤¨¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬Èó³Ë»°¸¶Â§¤ò¹ñÀ§¤È¤·¤Æ·ø»ý¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤¬À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÊÑ¡¢ÀïÁèÈïÇú¹ñ¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑÈ¯¸À¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÊÆÃæ¤ÎÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¤Ç¤¢¤ê¤¦¤ì¤ÐÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«±ÒÂâ¤¬Ãæ¹ñ¤È¤ÎÀïÁè¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀïÁè¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢·ûË¡9¾ò¤ò»ý¤Ä¹ñ¤Î¤¢¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¤³¤Î´Ö¤Î¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÆÃÄê¤Î¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ´í¸±¤ò¤¢¤ª¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´í¸±À¡¢À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Îµ¼Ô¤¬¡ÖÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡ÖÈíÌÈ¤Ç¤¹¤è¡£À¯ÉÜ¹â´±¤ÎÈíÌÈ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö²áµî¤Ë¤â¾®Þ¼À¯¸¢¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¡¢ËÉ±Ò¼¡´±¤¬³ËÉðÁõ¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤ÆÈíÌÈ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë¡£¤³¤ìÈíÌÈ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈíÌÈ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤Îµ¼Ô¤¬¡Ö³ËÊÝÍÈ¯¸À¡¢´±Å¡´´Éô¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÇØ·Ê¤Ë¹â»ÔÁíÍý¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¹Í¤¨Êý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³´±Å¡¤Î´´Éô¤È¤·¤Æ¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡£Èó³Ë»°¸¶Â§¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç·³³È¤ò²æ¡¹¤¬ÈãÈ½¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¡È¥ß¥µ¥¤¥ëÎóÅç¡É¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï³°¹ñ¤ËÆÏ¤¯Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¤É¤ó¤É¤óÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡£¤½¤ì¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ²¿¤¬°¤¤¤«¤È³«¤Ä¾¤ê¡¢µïÄ¾¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤ÎÌ¾»Ø¤·¤ÎÈãÈ½¤È¡£¤â¤¦´í¸±¤òÀú¤ê¡¢´íµ¡¤òÀú¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ë´Ù¤ì¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤É¤ó¤É¤ó¡¢Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ß¥µ¥¤¥ë¤É¤ó¤É¤ó»ý¤Á¤Þ¤¹¤èÁê¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¹Ô¤¤Ä¤¯Àè¤¬³ËÊ¼´ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤È¯¸À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¯¸¢¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¹ñ²ñÏÀÀï¤ÎÃæ¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤â¤È¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´í¸±À¡¢µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Æ°¤¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£¡ÊABEMA¡¡NEWS¡Ë