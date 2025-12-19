SHELLY¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡ÖÇã¤¤Êª¤ÏÁ´Éô¡¢È¾³Û¤Î¤È¤¡×¤ÈÀáÌó½Ñ¤ò¶î»È
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎSHELLY¡Ê41¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ¡¡THEÌë²ñ¡×¡Ê¸á¸å9»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Ü½»Àè¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SHELLY¤Ï8·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¤Ë°Ü½»¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËÄíÉÕ¤3LDK¤ÎÊ¿²°¤ÎÄÂÂß½»Âð¤ÇÀ¸³è¡£VTR¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤ë»Ñ¤äÇã¤¤Êª¤ÎÍÍ»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÊª²Á¹â¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦10°Ì¤È¾Ò²ð¡£SHELLY¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤´1000±ß¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¡Ö³¤Á¯Êª¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥é¤À¤Ã¤¿¤é100¥°¥é¥à520±ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢1000±ß¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢°ìÀÚ¤ì¡£¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¡¢1²ó¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¡ÖÇã¤¤Êª¤ÏÁ´Éô¡¢È¾³Û¤Î¤È¤¤Ë¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÈ¾³Û¾¦ÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÍøÍÑ¡£¥í¥±Ãæ¤âÊÆ5¥¥í1500±ß¤ÎÈ¾³Û¾¦ÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤è¤ê¡¢°Â¤¯¤ªÊÆ¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÖÊª²Á¤Ï¹â¤¤¤±¤É¡¢Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¿¤³¤ì¡¢°Â¤Ã¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡×¤È¸À¤¤¡¢1400±ß¤Î¥ª¡¼¥¸¡¼¥Ó¡¼¥Õ¤â¹ØÆþ¡£Æù¡¢ÌîºÚ¤ÏÆüËÜ¤è¤ê°Â¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£SHELLY¤Ï¡ÖÀáÌó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¿©¤Ù¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£