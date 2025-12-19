¤ì¤¤¤ï¡¦È¬È¨µÄ°÷¡ÖÍÇÏµÇ°¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤ÎÎ¢¤Çµã¤¯¡£¤¦¤Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç°ì²ÈÎ¥»¶¤·¤Æ¤ë¡× ÎëÌÚÂç¿Ã¡Ö»ä¤âÉé¤±¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡× ¶¥ÇÏ¤ÈÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ
¡¡18Æü¤Î½°µÄ±¡ÇÀÎÓ¿å»º°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÈ¬È¨°¦µÄ°÷¤¬¶¥ÇÏ¤ÈÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¦È¬È¨µÄ°÷¤¬¡ÖÁÔÀä¤Ê²áµî¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡È¬È¨µÄ°÷¤Ï¡Ö¡ØÇÀ¿å¾Ê¤¬JRA¤Î¼ý±×¤òÎ×»þ¤ËÇÀ¶È¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ±û¶¥ÇÏ²ñË¡¤Ç¤Ï¡ØJRA¤ÏÃÜ»º¤Î¿¶¶½¤Ê¤É¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¡Ù¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÇÀ¶È¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ÏÆÃÎã¤òÁÏÀß¤·¤Æ¡¢4Ç¯´ÖJRA¤ÎÆÃÊÌÀÑÎ©¶â¤òÇÀ¶È¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÇÀ¶È¹½Â¤Å¾´¹½¸ÃæÂÐºö´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í½»»µ¬ÌÏ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤¤¤¯¤é¤òJRA¤Î¤ª¶â¤ÇÏÅ¤¦¸«¹þ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÄ¹°æ½ÓÉ§ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÃÜ»º¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÇÀ¶È¹½Â¤Å¾´¹½¸ÃæÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Îºâ¸»µò½Ð¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤«¤é¤½¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£µò½Ð³Û¤Ê¤Éºâ¸»µò½Ð¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤¢¤êÊý¤Ï¡¢Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£
¡¡È¬È¨µÄ°÷¤Ï¡ÖÊóÆ»¤¬Àè¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Î2.5Ãû±ß¤È¤«¹ñÈñ1.3Ãû±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é¿³µÄ¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤Î·èµÄ¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤Ï¼«¼çºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ØJRA¤Î¼ý±×¤òÇÀ¿å¾Ê¤Î¼«¼çºâ¸»¡Ù¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ê¾å¤²¤Î¡¢¤·¤«¤â²¿¡ó¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¤¤¯¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¶â³Û¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¶â¤¬¤É¤³¤«¤é½Ð¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤éJRA¤ÏÆÃÊÌÀÑÎ©¶â¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤«¤é¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢ÆÃÊÌÀÑÎ©Í½»»¤Ï1Ãû±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸ÇÄê»ñ»º¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¶â¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Åö½é¤ÎÌÜÅª¡¢¡ØÃÜ»º¤Î¿¶¶½¤Ë»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È²áµî¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤¬JRA¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÃÊÌÀÑÎ©¶â¤È¤¤¤¦»ñËÜ¤Î°ìÉô¤ò¼è¤êÊø¤¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÅöÁ³¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ê¤Î¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¶¥ÇÏ¶È³¦¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÃ¯¤«¤ÎÉé¤±¤¿ÎÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¡¢ÍÇÏµÇ°¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤ÎÎ¢¤Çµã¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î²ÈÂ²¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç°ì²ÈÎ¥»¶¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âJRA¤ÏÍèÇ¯¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Ë¤ª¶â¤òÇ¼¤á¤Ê¤¢¤«¤ó¡£¤½¤·¤¿¤éÇä¤ê¾å¤²¾å¤²¤Ê¤¢¤«¤ó¡£¡Ø¤è¤·¡¢¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¡Ò¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ó¤â¹¥Ä´¤À¡Ù¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºâ¸»¤ÎÎÑÍý´¶¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¸ø±Ä¶¥µ»Á´Éô¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂÐºö¤âÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¡£JRA¤Ï²áµî¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¤¿»þ¤Ë¡¢¼Í¸ö¿´Àú¤ë¤è¤¦¤Ê¾¡¤ÁÇÏÅêÉ¼·ô¤ò¿·Àß¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶¥ÇÏ¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î½ê´É¤Ç¤¹¡£ÇÀ¶È¤Î¿¶¶½¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¥ÇÏ¤ÇÉé¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÌÜÅö¤Æ¤ËJRA¤¬È¯Â¸å½é¤á¤ÆÀ¯Îá¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÍ½»»¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ²ñË¡¤Î¼ñ»Ý¤ÈÍ½»»¤Îºî¤êÊý¤«¤é¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤·¤«¤â¡¢JRA¤Î¤ª¶â¤ò±¦¤«¤éº¸¤ËÆ°¤«¤¹Á°Îã¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢º£¸å¤Ë¤âÂç¤¤Ê°±Æ¶Á¤¬µ¯¤³¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¿³µÄ²ñ¤È¤«¤ÇµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¡Ö»ä¤âÁ°¤Ë¡Ê¶¥ÇÏ¤Ç¡Ë¤À¤¤¤ÖÉé¤±¤Þ¤·¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎÞ¤âÃÜ»º¤Î¿¶¶½¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤«¤È»×¤¦¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤â¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅù°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÇ¯3·î¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅù°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¿ä¿Ê´ðËÜ·×²è¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤òº£¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¶¥ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Þ¤¿¤Ï²ÈÂ²¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼Åù¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤è¤êÇÏ·ô¤Î¹ØÆþ¤Î¾å¸Â³Û¤òÀßÄê¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅù°ÍÂ¸¾É¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç°ÍÂ¸¾É¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥ÇÏ¼çºÅ¼Ô¤Ø¤Î»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ú¤Â³¤Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡È¬È¨µÄ°÷¤Ï¡Ö°ìÈÖ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÎÑÍý´Ñ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡Ø¥«¥¸¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥«¥¸¥Î¤ÇÉé¤±¤¿¤ª¶â¤òÊ¡»ã¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤Ê¤É¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬Á´¹ñÅª¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È´í×ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÇÏ¤µ¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¡ÊÎëÌÚ¡ËÂç¿Ã¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¤Ë¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¿ÍÀ¸¶¸¤ï¤µ¤ì¤Æµã¤¯¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ì¿¤µ¤¨Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê´í¸±¤âÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÇÏµÇ°¤ò³Ú¤·¤à¤ó¤À¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤ó¤À¤é¤¤¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ºâ¸»¤ò¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤À¤Ã¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éÊÌ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ØÇÀ¶ÈÍ½»»¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
