¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û½é¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤Ø»°±º²ÂÀ¸¤¬£²°ÌÈ¯¿Ê¡¡ÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¤Ç½¸ÃæÎÏ¥¢¥Ã¥×¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤éÂÇ¤Ä¡×
¡¡Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤Ç¹¥È¯¿Ê¤À¡££²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½éÆü¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë¡¢ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï£¹£µ¡¦£¶£µÅÀ¤Ç£²°Ì¡£±éµ»¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¤Ï¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Î£²Áª¼ê¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê£±ÏÈ¤ò»°±º¡¢Í§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢ÄÛ°æÃ£Ìé¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é¤ÇÁè¤¦¹½¿Þ¡£²¿¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤¬¤Û¤·¤¤»°±º¤ÏËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡½£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç¤ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö°ÂÅÈ¤¬¶¯¤¤¡££Ó£Ð¤ò¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¿´¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡ÖÄ¾Á°¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£ÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤³¤Ç±éµ»Á°¤Ë¤Ï¡ÖÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡×¤ËË×Æ¬¡£¡Ö¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¼þ¤ê¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥³¥ó¥Ü¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡£Ó£Ð¤Ç¹¥±éµ»¤â£²£°Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ç°Ì¤È¤·¤Æ¤Ï£²°Ì¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óËº¤ì¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£Æü¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£½é¤Î¸ÞÎØÀÚÉä³ÍÆÀ¤Ø¡¢¸Ê¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£