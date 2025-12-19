Ãö¼í¤È¤â¤«¡¡ÅìµþÅÔ¤Î½÷À³èÌö¿ä¿Ê¾òÎã¤Ë¡ÖÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤¬£±£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÃËÀ¤ÎÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¡¢ÅìµþÅÔµÄ²ñ¤Ç½÷À³èÌö¿ä¿Ê¾òÎã¤¬À®Î©¡£¤³¤Î¾òÎã¤Ï½÷À¤ËÇ½ÎÏÈ¯´ø¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ò»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢ÍèÇ¯£··î¤Ë»Ü¹Ô¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¾òÎã¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÃËÀ´ÉÍý¿¦¤Ø¤ÎÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¡×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¡¡Ãö¼í¤ÏÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¤ÎÆâÍÆ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¡£ÂÎ¸³²ñ¤Î¸¦½¤¤Ï£´£°Ëü±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¿¤«¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬ÃËÀ¤ËÀ¸ÍýÄË¤òÂÎ¸³¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄË¤ß¤òÂÎ¸³¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤ÉÈù¿Ð¤â¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤Û¤«¤Ë¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡À¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤äÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎËÌÂ¼À²ÃË»²±¡µÄ°÷¤é¤â£Ó£Î£Ó¤Çµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£