Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÊøÍî¤·¤¿¹ñÆ»249¹æ¼î½§»ÔÂçÃ«¥È¥ó¥Í¥ë¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Ö¤ÎÄÌ¹ÔºÆ³«¡¡
¿ÌºÒ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊøÍî¤¬µ¯¤ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼î½§»ÔÂçÃ«¥È¥ó¥Í¥ë¡£°ÛÎã¤Î¹©Ë¡¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿Éüµì¹©»ö¤ÎËö¡¢¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄÌ¹Ô¤¬ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²Ï¹ç ¼Ó²Ö µ¼Ô¡§
¡Ö¸á¸å1»þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¼Ö¤ËÂ³¤¤¤Æ¼Ö¤¬ÂçÃ«¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
19ÆüÄÌ¹Ô¤¬ºÆ³«¤·¤¿¼î½§¤ÎÆâ±º¤È³°±º¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂçÃ«¥È¥ó¥Í¥ë¡£
µîÇ¯¤Î¿ÌºÒ¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÅ·°æ¤¬ÊøÍî¤·ÂçÃ«Ä®¤«¤é¼î½§»ÔÃæ¿´Éô¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»¤¬À£ÃÇ¡£»³Æ»¤ò»È¤Ã¤¿´í¸±¤Ê¤¦²óÏ©¤¬½¸Íî¤ò·ë¤ÖÍ£°ì¤ÎÆ»Ï©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¹ñ¸ò¾Ê¤¬µÞî±À°È÷¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡£Åßµ¨¸ÂÄê¡¢ÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ç¤¦¤«¤éÄÌ¹Ô¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿ÂçÃ«¥È¥ó¥Í¥ë¤Î³«ÄÌ¤Ç¤¹¡£
»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ËÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½»Ì±¤Ï¡§
¡Ö¤¢ー¤¤¤Þ¥²ー¥È¤È¤¤¤¦¤«ÏÈ¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤éÊø¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×
¡ÖÅß¤Î´Ö¤À¤À¤±¤Ç¤â¤³¤ÎÆ»¤ÈÄÌ¤ì¤ì¤Ð¡×
¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£
(Qµ¤·Ú¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤âÆþ¤ì¤ËÍè¤ì¤Þ¤¹¤Í)
¡Ö¤Ç¤¹¤Í¡£Æ»¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¥È¥ó¥Í¥ë¤Î³«ÄÌ¤Ç»ÔÃæ¿´Éô¤Þ¤Ç¤ÎËÜÍè¤ÎºÇÃ»¥ëー¥È¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡§
¡ÖÈó¾ï¤Ë¡Ê¤¦²óÏ©¤¬¡ËÅß¾ìÉÝ¤¤¤È¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÅß¾ì¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«ÂçÃ«¥È¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡×
¡ÖÌó2Ç¯´ÖÂçÊÑ¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¤È¡×
¡Ö°Â¿´´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÓÅÄ¤Î³¹Ãæ¤Ë½Ð¤ì¤ë¡£µÞ¤¬¤º¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¹ñ¸ò¾Ê¤Ïº£¸å2029Ç¯¤ÎËÜÉüµì´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£