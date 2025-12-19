£±É¤400Ëü±ß¡ªÆüËÜ°ì¤Î¡ÉòÞ¡É¤òÁÀ¤¦ÃËÃ£¡¡Åß¤ÎÆüËÜ³¤¡ÉÉü¶½¤ÎÇ½ÅÐ´¨¥Ö¥êµù¡É¤ËÌ©Ãå
¿åÍÈ¤²¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÇ½ÅÐ¤Î´¨¥Ö¥ê¡£Ãæ¤Ç¤âºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ößê¡×¤Ï¹âÃÍ¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¤Ö¤ê¥ï¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£¥Ê¥ó¥Ðー1¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤è¤¦¤È³¤¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬ºÇ¤â¤¢¤Ä¤¯¤Ê¤ëÆü¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿
Åß¤ÎÌ£³Ð¡¢Ç½ÅÐ¤Î´¨¥Ö¥ê¡£¤½¤Îµù¤¬º£¡¢¿¿¤ÃÀ¹¤ê¡ª¡ª
´¨¥Ö¥ê¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥Ö¥ê¤è¤ê»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢£¼÷»Ê¿¦¿Í¡§
¡Ö¿È¤Î¸ü¤ß¤È¿¨¤Ã¤¿´¶¿¨¤Ç»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡×
´¨¥Ö¥êÌÜÅö¤Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¢£¤ªµÒ¡§
¡Ö¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö»é¤È¤«¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ª¤È¤Ê¤êÉÙ»³¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÉ¹¸«¤Î´¨¥Ö¥ê¡×¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡ª¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ä¼ûÍ×³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²áµîºÇ¹â¤Ï400Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾Î¹æ¤ò¤¨¤è¤¦¤È¡¢Åß¤Î³¤¤Ç°ìÀÆ¤Ëµù¤ò³«»Ï¡£³¤¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬ºÇ¤âÇ®¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ç¤¹¡£
¢£»Ô¾ì¶¥¤ê¿Í¡§
¡Ö¤è¤Ã¤·¤ãー Éü¶½¤ÎÇ½ÅÐ¤Î´¨¥Ö¥êÆüËÜ°ì¤äー¡×
ÉÕ¤¤¤¿ÃÍÃÊ¤Ë¶Ã¤¬¤¯¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®±Àî¤Ë¤¢¤ë¡Ö±Àîµù¹Á¡×¡£µîÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÈï³²¤ò¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¤¬µù»Õ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉü¶½¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¡¦¡¦¡£
¢£Æü¤Î½ÐÂçÉß ÃæÅÄÍÎ½õ¼ÒÄ¹¡§
¡Öµù¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ½ÅÐ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤Ë¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²ñ¼Ò¤Î»ÈÌ¿¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µù»Õ½¸ÃÄ¡ÖÆü¤Î½ÐÂçÉß¡×¤ÎÃæÅÄ¼ÒÄ¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÊý¡¢¤ª¤È¤È¤·¤ÎòÞ―1¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼ÒÄ¹¤¬º£²ó¡¢Á¥Ä¹¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤¬Ê¿ ²Â¿Í¤µ¤ó41ºÐ
¤³¤ÎÆ»¤ËÆþ¤Ã¤Æ7Ç¯¡¢½é¤á¤ÆÁ¥Ä¹¤È¤·¤ÆòÞ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹
¢£¿·Á¥Ä¹¡¦Ê¿ ²Â¿Í¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤È¤·½é¤á¤ÆÁ¥¤ò²ó¤¹¤Î¤ò¤Þ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ËèÆü¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
11·îÃæ½Ü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿´¨¥Ö¥êµù¡£¤½¤Î12·î1Æü¤Î¥»¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖòÞ―1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡£ËèÇ¯¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁÀ¤¦¤Î¤ÏºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ößê¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½Å¤µ14¥¥í°Ê¾å¤Ç¡¢½ý¤¬¤Ê¤¯»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¥Ö¥ê¡£ÀÐÀî¸©¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÇ§Äê´ð½à¤¬¸·¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¤¤¤¯¤é¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡Ä¡£Ê¿¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¿¤µ¤ó¡§
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ÍÅöÆü¤â¤Ã¤È¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤ÈÂç¤¤µ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤ÀÆÏ¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÅöÆü¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÊ¿¤µ¤ó¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Áµù»Õ¤Ç´èÄ¥¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹
¢£Ê¿¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¸µµ¤¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤½¤ì¤ÇËÍ¤¬¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£Â©»Ò¡§
¡Ö200Ëü±ß¤Î¥Ö¥ê¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¢£Ê¿¤µ¤ó¡§
¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¤¢¤È¤Ïµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËòÞ―1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÆ®¤¤¤¬Ëë¤ò¤¢¤±¤Þ¤¹¡£Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¹Á¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹
¢£Ê¿¤µ¤ó¡§
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Çº£Æü¤Ï¥Ð¥·¥Ã¤È¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
±Àîµù¹Á¤«¤é¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÁ¥¤ÈÊ¿¤µ¤ó¤ÎÁ¥¤Ç¤¹¡£¸áÁ°0»þ¤¹¤®¡£¸©Æâ6²Õ½ê¤«¤éÊ¿¤µ¤ó¤ÎÁ¥¤ò´Þ¤à11¤ÎÄêÃÖÌÖµùÁ¥¤¬µû¤Î²óÍ·¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë»Å³Ý¤±¤¿ÄêÃÖÌÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¿¤µ¤ó¡§
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¿å²¹¼«ÂÎ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤±Åª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸áÁ°0»þÈ¾º¢¡¢Ê¿¤µ¤ó¤ÎÁ¥¤Ï¡¢¹Á¤«¤é¤ª¤è¤½2¥¥íÎ¥¤ì¤¿µù¾ì¤ËÅþÃå¡£Ê¿¤µ¤ó¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡¢8¿Í¤¤¤ëµù»Õ¤¿¤Á¤¬¡¢°ìÀÆ¤Ë¥íー¥×¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢µû¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÌÖ¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Îµû¤Î»Ñ¤¬¤ß¤¨¤Þ¤¹
¢£Ê¿¤µ¤ó
¡Ö¥Ö¥ê¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ï¤¤ ¤¤¤¤¤è ¤ª¤í¤·¤Æ¡×
¡Ö¤¢ー¥Ö¥ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ï¥é¤Ç¤¹
¤È¡¢¤½¤Î»þ¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÁ¥¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿
¡Ö²¿ËÜ¤¢¤²¤¿¡©300¡ª¡©¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢ÃæÅÄ¼ÒÄ¹Î¨¤¤¤ëÁ¥¤Ï¡¢300É¤¤Î¥Ö¥ê¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢µù¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î»×¤¤¤Ë¤³¤¿¤¨¤¿¤¤¡¦¡¦¡¦
¤½¤Îº¢¡¢ÃæÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢±Àîµù¹Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢300É¤¤Î¥Ö¥ê¤ÎÃæ¤«¤éòÞ―1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¤¹1É¤¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÀ¤ê¶ñ¹ç¤È¤¢¤È¤Ï½ý¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¡×
¡ÖÌÂ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¤¤¤äーÌÂ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢14¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÊª¤Ç¤¹
¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¢¤È¤Ï¡Êßê¤ò¡Ë¤È¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢Ê¿¤µ¤ó¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
¤Þ¤¿¤âÂçÎÌ¤Î¥µ¥ï¥é¡ª·ë¶É¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥ê¤Ï°ìÉ¤¤â¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿
¢£Ê¿¤µ¤ó¡§
¡Ö¼«Á³¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â ¤½¤ÎÆü¤Î±¿¼¡ÂèËÍ¤Ë±¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¤³¤Î·ë²Ì¤ËÃæÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¦¡¦¡¦
¢£ÃæÅÄ¼ÒÄ¹¡§
¡Ö¥Ö¥ê¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµù¾ì¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µù¾ì¤¬¤¢¤ëËÜÅö¤Ë¤¹¤°¶á¤¯¤Îµù¾ì¤Ç¤âÆþ¤ë¤ÈÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ì¤ë¡×
¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÇ½ÅÐ¤ä¼·Èø¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¤è¤½500É¤¤Î´¨¥Ö¥ê¤¬¶âÂô»Ô¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢ºÇ¹âµé¤Îßê¸õÊä¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï9É¤¡£ÃæÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¥Ö¥ê¤âÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Ê¿¤µ¤ó¤â¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¤È¤Ã¤¿¥Ö¥ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¿¤µ¤ó¡§
¡Ö¡Ê¥¦¥Á¤Î¥Ö¥ê¤Ï¡Ë¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹Â¾¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÁ´Á³¤Á¤¬¤¦¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿òÞ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê
¤³¤ÎÆü¡¢ßê¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¥Ö¥ê¤À¤±¡ª
½Å¤µ14.5¥¥í¡¢92¥»¥ó¥Á¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«
¡Ö300Ëü¡×¡Ö350¤ä¡×¡Ö380Ëü±ß¡×¡Ö400¤ä¡×¡Ö¤è¤Ã¤·¤ãー ¤³¤ì¤¬Éü¶½¤ÎÇ½ÅÐ¤Î´¨¥Ö¥ê ÆüËÜ°ì¤äー¡×
¤Ç¤Þ¤·¤¿¡ª²áµîºÇ¹â³Û¤ÈÆ±¤¸400Ëü±ß¡ªÃæÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£
¶¥¤êÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ12Å¹ÊÞ¤Î¥¹ー¥Ñー¤òÅ¸³«¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¢£Íî»¥¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¤Î¼ÒÄ¹
¡ÖÉü¶½¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¾¯¤·¤Ç¤âÇ½ÅÐ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È ¡×
Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Ë¸þ¤±µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¢£Ê¿¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ö¥ê¤ò¤È¤Ã¤ÆÇ½ÅÐ¤½¤·¤ÆÀÐÀî¸©Á´ÂÎ¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¡×¡ÖÂ©»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÊó¹ð¡©¡×¡ÖÉã¤Á¤ã¤ó¤â¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤Æ¤µ¤Æ¡¢400Ëü±ß¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ½ÅÐ¤Î´¨¥Ö¥ê¡×¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¤¤Î¤¦400Ëü±ß¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿ßê¤Ç¤¹¡£Á¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿ ¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢£µÒ¡§
¡Ö¤³¤ì¤¬400Ëü±ß ¤¹¤´ー¤¤¡ª ¤Ç¤Ã¤«¿©¤Ù¤¿¤¤ ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×
¡Ö¹â¤¤ÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤â ¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«ÀÐÀî¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ç¤ë¤Î¤Ï¤Û¤³¤é¤· ¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤ÆÍâÆü¡¢¤½¤Îßê¤¬¼÷»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5´Ó1080±ß¡£30¿Í¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¢£µÒ¡§
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í ¥Ö¥êÂç¹¥¤ ¤Ê¤ó¤Çßê1¹æ¤Ç¤¹¤«¤é ¤¹¤´¤¯ ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡£Ìë¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿Æ»Ò¤Î¤ªÂð¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þー¤¹¡×¡Ö¤Õ¤Õ¤Õ¢ö ¤ª¤¤¤·¤¤ »×¤Ã¤¿¤è¤ê½À¤é¤«¤¯¤Æ»é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾Æ¤¤¤¿¥Ö¥ê¤ò¡Ä¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¢£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ö¤óーー¤ª¤¤¤Áー¡×
¤è¤«¤Ã¤¿¤Í
ÀÐÀî¸©¤Î´¨¥Ö¥êµù¤Ï2·îËö¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹