¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç£±ÈÖ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¡×¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Ã´Åö¼Ô¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¡Ä£×ÇÕ½é¿Ø£²½µ´ÖÁ°¤Î£µ¡¦£³£±¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ¤Ï£±£¹Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÇ¯´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¡¢µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤È¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬ÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬£µ·î£³£±Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Ï¡Ø¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç£±ÈÖ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¯¹ë¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£×ÇÕ½é¿Ø¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¡Ê£¶·î£±£µÆü¡Ë¤Î£²½µ´ÖÁ°¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òÈò¤±¤ë¹Í¤¨¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤Ï¡Ö£±ÈÖ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÏÈ¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²¤½£¤¬£²¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö£²»î¹çÌÜ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï·ø¼é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡È²¾ÁÛ¡¦²¤½£Àª¡É¤È¡È²¾ÁÛ¡¦·ø¼é¡É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë£×ÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î»î¹ç¤òºÇ½ªÁª¹Í¤Î¾ì¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë£×ÇÕ³«ºÅÃÏ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Þ¤Ç¤ËÎý½¬»î¹ç¤â¹Ô¤¦Êý¿Ë¡£