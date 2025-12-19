¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÍ§Ìî°ì´õ¡¡£¸£¸¡¦£°£µÅÀ¤Ç£Ó£Ð£´°Ì¡¡¥¹¥Ô¥óÅ¾ÅÝ¤Ë»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡¡¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤é¤·¤µÁ´³«¡×
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡·ó¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡¡Âè£±Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòµ¨£´ÂçÎ¦Áª¼ê¸¢£´°Ì¤ÎÍ§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï£¸£¸¡¦£°£µÅÀ¤Ç£´°ÌÈ¯¿Ê¤È¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¤ÇÅ¾ÅÝ¤¬¤¢¤ê¡¢±éµ»½ªÎ»Ä¾¸å¤Ï»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤é¤·¤µÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¥ß¥¹¤â¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¼«Ê¬¤ÎÁ´Éô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¡½£³²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÏÀ®¸ù¤»¤µ¤»¡¢£³ËÜÌÜ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤â·è¤á¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ç£±ÅÀ¤Î¸ºÅÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¡ÊÎý½¬¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é½Ð¤»¤¿±éµ»¡×¤È¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃË»Ò¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î£²£·ºÐ¡£º£µ¨¤ò½¸ÂçÀ®¤Î°ìÇ¯¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤âÂ¿¤¯±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö²¶¡¢°úÂà¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤È¼«¿È¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î·ãÎå¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯£²·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¸°»³Í¥¿¿¡¢º´Æ£½Ù¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ê£±ÏÈ¤òÍ§Ìî¤ä£Ó£Ð£²°Ì¤Î»°±º²ÂÀ¸¤é¤¬Áè¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ÎÇ®¤¬Æþ¤ëÂç°ìÈÖ¡£¡Ö°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»î¹ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤Î±éµ»¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤Ø¡£¾¡Éé¤Î¥Õ¥ê¡¼¤â¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤Ç¡¢ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£