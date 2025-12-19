¹ñ»ÞÄ´¶µ»Õ¤¬¡Ö£²£°£²£µÇ¯ÆüËÜ»¨»ï¼Ì¿¿µ¼Ô²ñ¼Ì¿¿Å¸¡×¤Ç¡È½é¤Î±ÉÍÀ¡É¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÇÏ¤¬¼çÌò¤Ç²¶¤Ï¡Ä¡×
¡¡¡Ö£²£°£²£µÇ¯ÆüËÜ»¨»ï¼Ì¿¿µ¼Ô²ñ¼Ì¿¿Å¸¡×¤¬¡¢£±£²·î£±£¹Æü¤«¤éÆ±£²£¶Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Õ¥©¥È¥µ¥í¥óÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½éÆü¤È¤Ê¤ë£±£¹Æü¤Ë¤Ï¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¡Ê£·£°¡Ë¡áÈþ±º¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬Èï¼ÌÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆþÁª¤·¤¿¡Ö¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬¶¥ÇÏ¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡¦¾®ÁÒÍº°ìÏº»£±Æ¡Ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¥ÁöÇÏ¤¬ÆþÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤¬Èï¼ÌÂÎ¤È¤·¤ÆÆþÁª¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÇÏ¤¬¼çÌò¤Ç²¶¤Ï¡ÈÅº¤¨Êª¡É¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤ÇÀ¤´Ö°ìÈÌ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï¸á¸å¤Î±¹¼Ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ìËç¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤É½¾ð¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÇÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¡ÖÇÏ¤ÎÈéÉæ¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤òÏÂ¤Þ¤»¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢À¸¤ÊªÆ±»Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼«Ê¬¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡£¸ý¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Æ¥Õ¥Ë¥Õ¥Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£