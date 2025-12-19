¡Ö3I/ATLAS×ÂÀ±¡×¤¤ç¤¦ÃÏµåºÇÀÜ¶á¡¡¡ÈÅÅÇÈ¡É¤ò´ÑÂ¬¤â¡Ö¿Í¹©Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¡ÄÂÀÍÛ·Ï³°¤«¤éÈôÍè¤·¤¿Ææ¤Î¹±À±´ÖÅ·ÂÎ
º£Ç¯7·î¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å3ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¹±À±´ÖÅ·ÂÎ¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë×ÂÀ±¡Ö3I/ATLAS¡Ê¥¹¥êー¥¢¥¤ ¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢12·î19Æü¤ËÃÏµå¤ØºÇÀÜ¶á¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏµå¤«¤éÌó2²¯7,400Ëü¥¥í¥áー¥È¥ë¡ÊÃÏµå¤ÈÂÀÍÛ¤Îµ÷Î¥¤ÎÌó2ÇÜ¡Ë¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¾×ÆÍ¤Î´í¸±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÀÜ¶á¤¹¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æù´ã¤Ç¤Ï´ÑÂ¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆóÅÙ¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¡Ö±§Ãè¤ÎÎ¹¿Í¡×¤ËÂÐ¤·¡¢NASA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¹ñ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤¬¾ÜºÙ¤Ê´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö3I/ATLAS¡×¤«¤é¡ÖÅÅÇÈ¡×¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¸¦µæ¥Áー¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Ç±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±§ÃèÁ¥¤Ê¤É¤Î¿Í¹©Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦½é ÆüËÜ¤Î¡ÖXRISM¡×¤¬XÀþ¤ò»£±ÆÀ®¸ù
NASA¤ä²¤½£¤ÎÃµººµ¡¤¬À®²Ì¤òµó¤²¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÎJAXA¡Ê±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAXA¤ÎXÀþÊ¬¸÷»£Áü±ÒÀ±¡ÖXRISM¡Ê¥¯¥ê¥º¥à¡Ë¡×¤¬¡¢11·îËö¤Ë3I/ATLAS¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¹±À±´ÖÅ·ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¡ÖXÀþ¡×¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢XÀþ¤ÏÄ¶¹â²¹¤ÎÅ·ÂÎ¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö3I/ATLAS¡×¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿XÀþ¤Ï»ÅÁÈ¤ß¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛ¤«¤é¿á¤¯¡ÖÂÀÍÛÉ÷¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÃºÁÇ¡¢ÃâÁÇ¡¢»ÀÁÇ¤Ê¤É¤¬¡¢¡Ö3I/ATLAS¡×¤«¤éÊ®¤½Ð¤·¤¿¥¬¥¹¤Ë·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAXA¤Î´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå¤«¤é·î¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÈ¾·Â40Ëü¥¥í¥áー¥È¥ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿XÀþ¤Îµ±¤¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JAXA¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö3I/ATLAS¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¬¥¹¤Î±À¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´ÑÂ¬µ¡´ï¤Î¥Î¥¤¥º¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¿µ½Å¤Ê²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NASA¤ÎÌÚÀ±Ãµººµ¡¤Î´ÑÂ¬¥Çー¥¿
°ìÊý¡¢NASA¤ÎÌÚÀ±Ãµººµ¡¡Ö¥¨¥¦¥í¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¡×¤â¡¢11·î6Æü¤Ë»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüÊÆ²¤¤Î´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢3I/ATLAS¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤ÎÀ®Ê¬¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¹¡¦É¹À®Ê¬¡§ Æó»À²½ÃºÁÇ¡¢¿å¡ÊÉ¹¡Ë¡¢°ì»À²½ÃºÁÇ¡¢HCN¡Ê¥·¥¢¥ó²½¿åÁÇ¡Ë¤Ê¤É¶âÂ°À®Ê¬¡§ ¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢Å´¤Ê¤É
¤³¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤ÏÂÀÍÛ·Ï¤Î×ÂÀ±¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êü½Ð¤µ¤ì¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤È¿å¤ÎÈæÎ¨¤Ê¤É¤¬¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î×ÂÀ±¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±§Ãè¿Í¡¦ÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¾è¤êÊªÀâ¡×¤ÏNASA¤¬ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë
3I/ATLAS¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î×ÂÀ±¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î¡Ö³°¡×¤«¤éÈôÍè¤·¤¿Å·ÂÎ¤Ç¤¹¡£ ¤½¤Î°ÜÆ°Â®ÅÙ¤Ï»þÂ®Ìó21Ëü¥¥í¥áー¥È¥ë¡ÊÉÃÂ®Ìó58¥¥í¥áー¥È¥ë¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Åìµþ―Âçºå´Ö¤ò¤ï¤º¤«10ÉÃÄøÅÙ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤ÇÂÀÍÛ·Ï¤ò½ÄÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆÃ°Û¤Êµ¯¸»¤ÈÂ®ÅÙ¤«¤é¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖÃÏµå³°ÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¤ÎÃµººµ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²±Â¬¤âÈô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢NASA¤Ï²ñ¸«¤Ç¤³¤ì¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î°ìÈÌÅª¤Ê×ÂÀ±¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇ¤ä¿å¡¢½Å¶âÂ°¤ÎÈæÎ¨¤Ë°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Á³Êª¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÅÅÇÈ¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢ÅÅÇÈ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿Í¹©Åª¤Ê¿®¹æ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤¢¤ëÅì¥¢¥¸¥¢Å·Ê¸Âæ¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦M¡¦¥³ー¥ë¥½¥ó»á¤é¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë´ÑÂ¬¤Ç¤Ï¡¢3I/ATLAS¤«¤é¤Ï¡¢HCN¡Ê¥·¥¢¥ó²½¿åÁÇ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊ¬»Ò¤¬Êü¤Ä¡Ö¼«Á³¤ÎÅÅÇÈ¡Ê¥ß¥êÇÈ¡¦¥µ¥Ö¥ß¥êÇÈ¡Ë¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌ¿®¤ÎÅÅÇÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¬»Ò¤¬²óÅ¾¤·¤¿¤ê¿¶Æ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¼«Á³¤Ë½Ð¤ëÈù¼å¤ÊÅÅÇÈ¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡Ö3I/ATLAS¡×¤¬±§ÃèÁ¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¹©Åª¤Ê¿®¹æ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊó¹ð¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤Ë¡¢HCN¡Ê¥·¥¢¥ó²½¿åÁÇ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö×ÂÀ±ÆÃÍ¤Î¥¬¥¹¤ÎÅÅÇÈ¡×¤ò¸¡½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÅ·Á³¤Î×ÂÀ±¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆóÅÙ¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤°ì´ü°ì²ñ¤ÎÅ·ÂÎ
3I/ATLAS¤Ï¡¢19Æü¤ÎÃÏµåºÇÀÜ¶á¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î½ÅÎÏ¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÆ¤Ó±§Ãè¶õ´Ö¤ÎÈàÊý¤Ø¤ÈÈô¤Óµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯½Õ¤Ë¤ÏÌÚÀ±µ°Æ»¤òÄÌ²á¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÀÍÛ·Ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÆóÅÙ¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤Ï¡¢ÂÀÍÛ·Ï³°¤Î´Ä¶¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ·ÂÎ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NASA¤ä²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¡ÊESA¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤ÎÄÁ¤·¤¤¹±À±´ÖÅ·ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢ÄÉÀ×´ÑÂ¬¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ê©ÃÅ,
¥À¥¤¥¹,
¹©¾ì,
Ï·¸å,
Åìµþ,
¾åÅÄ,
ÂçÁ¥