¡¡²¬»³¸©¤Î°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤¬»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼«¿È¤Î¸å±ç²ñ¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ë¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ»ö¤Ï19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖË¡Î§¾åÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Ï¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¡ÖÎ´Í§²ñ¡×¤Ë1000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ´Í§²ñ¡×¤¬¡Ö¤¤¤Ð¤é¤®Î´ÂÀ¸å±ç²ñ¡×¤Ë788Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1000Ëü±ß¤È788Ëü±ß¤Î´óÉÕ¼«ÂÎ¤ÏË¡Î§¾å¡¢ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢2024Ç¯¡ÖÎ´Í§²ñ¡×¤Ë¤Ï°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Î´óÉÕ°Ê³°¤Ë410Ëü±ßÍ¾¤ê¤Î¼ýÆþ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¸å±ç²ñ¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º¹³Û¤Î370Ëü±ßÍ¾¤ê¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤¬´óÉÕ¤·¤¿¤È¤â¤È¤ì¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ç¤Ï¡¢°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤¬1Ç¯´Ö¤Ë¤³¤Î¸å±ç²ñ¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë¾å¸Â¤Ï150Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤³¤Î´óÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ê¡Ö¾å¸ÂÄ¶¤¨¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿À¸Í³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¡¿¾åÏÆÇîÇ· ¶µ¼ø¡Ë
¡Ö±ª²ó¸¥¶â¤ò¤·¤¿¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¤Ê¤é150Ëü±ß¤·¤«´óÉÕ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë150Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ´óÉÕ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤ÈÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Ï―
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡ÖÁ´¤¯Ë¡Î§¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«»ä¤Ïº£Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢Åö»þ¤Î²ñ·×Ã´Åö¼Ô2¿Í¤¬µõµ¶¤ÎµºÜ¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÃÎ»ö¤Ï³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£