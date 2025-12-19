¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯²ñÄ¹¡¦À¾±º»°Ïº¡Ö¾ï¤Ë10Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ²ñ¼Ò¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÒÄ¹¡¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤À¤±¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¨¡¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯²ñÄ¹¤ÎÀ¾±º»á¤Ï¤³¤¦¶¯Ä´¤¹¤ë¡£º£´ü¤âÁý±×ÁýÇÛ¤ò¸«¹þ¤à¤Ê¤É¶ÈÀÓ¤Ï·øÄ´¤À¤¬¡¢À¾±º»á¤Î»ëÀþ¤Ï¾ï¤Ë¡Ö10Ç¯¸å¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¥Ó¥ë»ö¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹ñºÝ¹Ò¶õÊªÎ®µòÅÀ¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¿·¤¿¤Ê»Ò°é¤ÆµòÅÀ¡¢¥¢¥êー¥Ê»ö¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±§Ãè»º¶È¤Ë¤Þ¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¡Ö¼¡¡×¤ò¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä¤È¤Ï¨¡¡£
¡¡Ï«Æ¯¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¤Ç´ë¶È¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤«
¡¡¨¡¡¡º£´ü¤âÁý±×ÁýÇÛ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¶ÈÀÓ¤Ï·øÄ´¤Ç¤¹¤¬¡¢º£·Ð±Ä¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡À¾±º¡¡Íø±×¤ÎÀäÂÐ³Û¡¢³ÊÉÕ¤±¡¢PBR¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ê¤É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤í¤½¤íÊø¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½¾Íè¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§½±¤·¤Æ·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤Ï´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å10Ç¯¡¢15Ç¯¤ÇÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ï1000Ëü¿Í°Ê¾å¸º¾¯¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÅìµþÅÔ¤Î¿Í¸ý¤¬Ìó1300Ëü¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÆ¯¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ò¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î²ñ¼Ò¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³¤³°Å¸³«¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï1¤Ä¤ÎÊýºö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤È°ã¤Ã¤Æ¼«¸Ê»ñËÜ¤¬Âç¤¤¤²ñ¼Ò¤¬¼ç¤Ë¼è¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤â¾¯¤·¤º¤Ä³¤³°¤Ø¤ÎÅê»ñ¶â³Û¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÀè¡¹¤Î¹ñÆâ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¿·¤·¤¤»ö¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¹ñÆâ¤Ç¿·¤·¤¤»ö¶È¤Ï³«Âó¤Ç¤¤ë¤È¡£
¡¡À¾±º¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÄø¤ªÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤âÏ«Æ¯¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢2035Ç¯¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹5Ç¯¤ÇÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬Â³¤¯Ãæ¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ë¼ý±×¤Î¤³¤È¤ò¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²æ¡¹¤ÏÀè¡¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ìó250Åï¤ÎÊÝÍÊª·ï¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó100Åï¤òºÆ³«È¯¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤ò¿ÌÅÙ7¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÉÙ»Î»³Ê®²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢ÄÅÇÈ¤Î¶²¤ì¤«¤é¥Ó¥ë¤ÎÅÅÎÏ·ÏÅý¤ò²°¾å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê®²Ð¤Ë¤è¤ë²Ð»³³¥¤¬ÅÅµ¤·ÏÅý¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡À¾±º¡¡¤¨¤¨¡£Åö¼Ò¤Ï»ö¶È³èÆ°¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー100¡ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡ÖRE100¡×¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤¹¤Ç¤ËÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2029Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤ÎÅÅÎÏ¤ò¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë´Ö¤ËÅÅÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£Ç¯¤«¤éÃßÅÅÃÓ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃßÅÅÃÓ¤«¤é¤ÎÅÅÎÏ¤ò¼«¼Ò¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éºÆ¥¨¥Í²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢º£¸å¤ÏÅÅÎÏ»Ô¾ì¤È¤Î¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¼ý±×»ö¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
