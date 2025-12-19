²¬»³»Ô¤Î¿·¥¢¥êー¥Ê¹½ÁÛ¡¡¸©¤¬·×²è¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÊ¸½ñ¤Ç²óÅú¡Ö»²²è¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×
²¬»³»Ô¤Î¿·¥¢¥êー¥Ê¡¡´°À®¥¤¥áー¥¸
¡¡²¬»³¸©¤Î°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤¬¿Ê¤á¤ë¿·¥¢¥êー¥Ê¹½ÁÛ¤ò½ä¤ê¡¢¸©¤È¤·¤Æ¤Ï·×²è¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÊ¸½ñ¤Ç²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¤Ï¡¢¿·¥¢¥êー¥Ê¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ11·îÄêÎã»ÔµÄ²ñ¤Ç»ÔµÄ¤«¤é¡Ö¸©¤¬»²²è¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¤¤Á¤ó¤Èµá¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤ËÂÐ¤·¡¢ÍýÍ³¤òÊ¸½ñ¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë¤â¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ²¬»³»Ô¤Ë¡Ö·×²è¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖºÆ¤Ó²óÅú¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤â»²²è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£