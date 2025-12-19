¹âÃÎ¸©»ººà¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤¿´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ØÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡ÙÌÚºà¤ò¹âÃÎ¤ØÌµÎÁ¾ùÅÏ¡Ú¹âÃÎ¡Û
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤¬2026Ç¯¡¢¹âÃÎ¸©¤ËÌµ½þ¤Ç¾ùÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯10·î¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¼çºÅ¤·¤¿ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë·úºà¡¦ÀßÈ÷¤ÎºÆÍøÍÑ»ö¶È¤Ç¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¹âÃÎ¸©»º¤ÎÌÚºà¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸©¤¬¼ê¤ò¤¢¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ò¥Î¥¤ÎÃì8ËÜ¤ÈCLT¥Ñ¥Í¥ë23Ëç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ53Î©Êý¥áー¥È¥ëÊ¬¤¬¡¢¹âÃÎ¸©¤ËÌµ½þ¾ùÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬12·î17Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ùÅÏ¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î²òÂÎ¹©»ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ2026Ç¯5·î¤«¤é9·î¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¸©¤Ï¡¢¾ùÅÏ¤ò¼õ¤±¤¿ÌÚºà¤ò¥ê¥ó¥°¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤ä¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡¢½º´ïÎà¤Ë²Ã¹©¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤ÎÍ·¶ñ¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤ËÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£