¹âÃÎ¸©Æâ¤Î»º¶È¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¹âÃÎ¸©ÃÏ¾ì»º¶ÈÂç¾Þ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾»ºÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ç40²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¸©ÃÏ¾ì»º¶ÈÂç¾Þ¤Ë¤Ï34·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢12·î19Æü¡¢¹âÃÎ¸©Ä£¤ÇÂç¾Þ¤Ê¤É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿10·ï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸©»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¡¦ÅÚµï½¨¿ÃÍý»öÄ¹
¡ÖÂç¾Þ¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©ÇÀ¾¦¹©Ï¢·È¶¨µÄ²ñ ¤È¤µ¤Ý¤ó¿Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î67¼ïÎà¤Î¤Ý¤ó¿Ý¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¡¢¡Ö¤Ý¤ó¤º²¦¹ñ¡¦ÅÚº´¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç1½µ´Ö¤Ë1000ËÜ¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¹âÃÎ¤Î¥Ý¥ó¿Ý¤òÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢67¼ïÎà¤Î¥Ý¥ó¿Ý¤ÎÀ®Ê¬Ê¬ÀÏ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Ì£¤ä¹á¤ê¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤¿ÅÀ¤äÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤Ê¤É¤Ç¡¢¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢»º¶È¿¶¶½·×²è¾Þ¤Ï¡¢°æ¾åÀÐ³¥¹©¶È¤Î»¦¶ÝºÞ¡ÖIC¥¸¥ó¥¯¿åÏÂºÞ¡×¤¬¼õ¾Þ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¾ì»º¶È¾Þ¤Ë¤Ï¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¹çÆ±²ñ¼ÒÉ÷¡×¤Ê¤É3¤Ä¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©ÃÏ¾ì»º¶ÈÂç¾Þ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ï2026Ç¯2·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£