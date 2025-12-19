¡Ú²òÀâ¡ÛÌä¤ï¤ì¤ë¸øÎ©ÉÂ±¡¤Î¤¢¤êÊý¡Ä°åÎÅÂÎÀ©¹Í¤¨¤ë¶¨µÄ²ñ¤ÇÀ¶¿å¶è¤Î°åÎÅ²ÝÂê¤äÉÂ±¡´ÖÏ¢·È¤Ê¤É°Õ¸«¸ò´¹¡È¸·¤·¤¤¸½¾õ¡ÉÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë(ÀÅ²¬»Ô)
12·î¡¢ÀÅ²¬»ÔÌò½êÀ¶¿åÄ£¼Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°åÎÅÂÎÀ©¤ò¹Í¤¨¤ë¶¨µÄ²ñ¡£ÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡Ä¹¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢À¶¿å¶è¤Î°åÎÅ¤Î²ÝÂê¤ä»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å°å»Õ²ñ¡¡Ë¾·î ÆÆ Á°²ñÄ¹¡Ë
¡Ö»°ÊÝ¤Ê¤ÉÀ¶¿å¶è¤ÎÆî¤Ï¶ËÃ¼¤Ë°åÎÅ»ñ¸»¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»°ÊÝÈ¾Åç¤Ï2·ï¤·¤«¿ÇÎÅ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÊÀ¶¿å¤µ¤¯¤éÉÂ±¡¡¡¿¹ Åµ»Ò ±¡Ä¹¡Ë
¡Ö¹ÔÀ¯¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤É¤â¤ÎÀè¤ÎÏ¢·È¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¹âÎð¼ÔµßµÞ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤Æ³Æ°å»Õ¿ÍºàÉÔÂ¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³ÆÉÂ±¡¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉô°ìÂÎ²½¤·¤Æ¹ÔÀ¯¤Î¼çÆ³¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×
½ÐÀÊ¼Ô¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï°åÎÅ¤ò½ä¤ë¡È¸·¤·¤¤¸½¾õ¡É¡£Ãæ¤Ç¤â¡È´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¡ÖÀÅ²¬»ÔÎ©À¶¿åÉÂ±¡¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀÅ²¬»Ô¡¡ÆñÇÈ»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÀ¶¿åÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤Ï22²¯±ß°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£°ìÈÌ²ñ·×¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀÅ²¬»Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÀ¶¿åÉÂ±¡¡×¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¡¢22²¯±ßÍ¾¤ê¤ÎÀÖ»ú¤Ë¡£¤½¤Î³Û¤ÏÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤è¤ê9²¯5000Ëü±ßÍ¾¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀ¶¿å¡É¤Î°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ë¸øÎ©ÉÂ±¡¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÀÅ²¬»ÔÎ©À¶¿åÉÂ±¡¡¡¾åËÒ Ì³ ±¡Ä¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿Í·ïÈñ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¢¤È¤ÏºàÎÁÈñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¢Æþ¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¸÷Ç®Èñ¡¢¤½¤ì¤âÉáÄÌ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×
µëÍ¿²þÄê¤Ç¡¢¿Í·ïÈñ¤ÏÌó1²¯6000Ëü±ßÁý²Ã¡£¤µ¤é¤Ë»ñºàÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Î¹âÆ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤éÈéÉæ²Ê°å¤¬1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤êÈéÉæ²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤ÏµÙ»ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ¾¿À·Ð³°²Ê¡×¤Ç¤â4¿Í¤¤¤¿°å»Õ¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬3·î¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÂà¿¦¡£ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤«¤éÈó¾ï¶Ð¤Î°å»Õ¤¬·î2²óÍè¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¾ï¶Ð¤Î°å»Õ¤Ï1¿Í¤Ë¡£
¡ÊÇ¾¿À·Ð³°²Ê Ê¡ÃÏ Àµ¿Î °å»Õ¡Ë
¡Ö¤³¤Î4·î¤«¤é¤Ï¼ê½Ñ¤ò¾®¤µ¤Ê¼ê½Ñ¤â´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ ¤³¤ÎÆü¤Ï³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤°Ê³°¤Ï365Æü24»þ´Ö¥ª¥ó¥³ー¥ëÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÉÂ±¡¤Î¼ý±×¤Ë¤â¡£
¡ÊÇ¾¿À·Ð³°²Ê Ê¡ÃÏ Àµ¿Î °å»Õ¡Ë
¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃ±²Á¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¿ÇÎÅ¤ÎµÙ»ß¤ä¼ê½Ñ¤ÎÄä»ß¤Ê¤É¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡Ê24Ç¯ÅÙ¡ËÌó6²¯5000Ëü±ß¤Î¸º¼ý¤È¤Ê¤êÀÖ»úÉý¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÇ¾¿À·Ð³°²Ê Ê¡ÃÏ Àµ¿Î °å»Õ¡Ë
¡ÖÀ¶¿å¶è¤ÇÇ¾³°²Ê¤Î°å»Õ¤¬¾ï¶Ð¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÖ»ú¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¶¿åÉÂ±¡¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¡¢Á´¹ñ¤Ë844¤¢¤ë¸øÎ©ÉÂ±¡¤Î8³ä°Ê¾å¡Ê83.3¡ó¡Ë¤¬ÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í·ïÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤¬Á´¹ñ¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ22²¯±ßÍ¾¤ê¤ÎÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡ÖÀ¶¿åÉÂ±¡¡×¤¬¡¢·ÐÈñºï¸º¤Î¤¿¤á»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¡ÊÀÅ²¬»ÔÎ©À¶¿åÉÂ±¡¡¡¾åËÒ Ì³ ±¡Ä¹¡Ë
¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¤È¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー ¤ò»È¤¦Êý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þ´Ö¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ï»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´µ¼Ô¤ÎÍøÍÑ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Î²ÔÆ¯¤òÄä»ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÔÆ¯Î¨¤ÎÄã¤«¤Ã¤¿¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î¤¦¤Á1Âæ¤Î±¿Å¾¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀáÅÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¡ÊÀÅ²¬»ÔÎ©À¶¿åÉÂ±¡¡¡¾åËÒ Ì³ ±¡Ä¹¡Ë
¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼«Èñ¿ÇÎÅ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤â¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Î¡Ö¼«Èñ¿ÇÎÅ¡×¡£¼ý±×¤Î¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·°åÎÅ¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤Ç¸½ºß¡¢¸¡Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¡×¤Î²þÄê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¡×¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤¬¿Ç»¡¤ä¼ê½Ñ¤Ê¤É¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í·ïÈñ¤ä°åÎÅµ¡´ï¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÇÎÅ¹Ô°Ù¤Î1¤Ä1¤Ä¤ËÅÀ¿ô¤¬¤¢¤ê¡¢1.10±ß¤È¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÀ¿ô¤Î¤Ä¤±Êý¤Ï¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2Ç¯¤Ë1ÅÙ²þÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯Ãæ¤Ë²þÄêÎ¨¤¬·è¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î²þÄêÎ¨¤¬¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ì¤Ð2014Ç¯ÅÙ°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸øÎ©ÉÂ±¡¤ÏÌ±´Ö¤Ç¤Ï¼ê¤¬¤±¤Ë¤¯¤¤¡¢µßµÞ¤ä¼þ»º´ü¤Ê¤É¡ÈºÎ»»¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤°åÎÅ¡É¤âÃ´¤¦¤¿¤á´ÊÃ±¤ËÀÖ»ú¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÀÅ²¬»ÔÎ©À¶¿åÉÂ±¡¡¡¾åËÒ Ì³ ÉÂ±¡Ä¹¡Ë
¡Ö¸øÎ©ÉÂ±¡¤Ï¡¢»äÎ©¤ÎÉÂ±¡¤¬¤¦¤Þ¤¯ÏÅ¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¤ä¤ë»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÖ»ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¸ì¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÖ»ú¤À¤«¤éÁ´¤Æ¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤³¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉÂ±¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê°åÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢ ¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ¶¿å¶è¤À¤±¤Ç¤ÏÏÅ¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤Î¶è¤ÎÉÂ±¡¤È¤¦¤Þ¤¯Ï¢·È¤·¤Æ°åÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¸øÎ©ÉÂ±¡¤Îºß¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¡Ë
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¤µ¤¢¡¢¤³¤ÎVTR¤ò¸«¤ÆÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃÏ°è¡¢»ä¤ÎÃÏ°è¤ÎÉÂ±¡Âç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÄµßµÞ¼Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¿Í¡ÄÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ò¾¯¤·Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¸øÎ©ÉÂ±¡¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¾¯¤·À°Íý¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÎ©ÉÂ±¡¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÀÖ»ú¤¬¡Ä83.3%¤ÎÉÂ±¡¤¬ÀÖ»ú¡£²áµîºÇÂç¡¢²áµîºÇ°¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤À¤±¸«¤ë¤È·Ð±Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¿Í·ïÈñ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¤ÎÉ¬Í×¤ÊºàÎÁÈñ¤³¤Á¤é¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ä´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°åÎÅ¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ìô¤È¤«°åÎÅµ¡´ï¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤ä¤Ï¤êÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²á¾ê¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°å»Õ¤Î¸«Î©¤Æ¤¬°¤¤¤È¤«¡¢¼õÉÕ¤¬ÉÔ¿ÆÀÚ¤À¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡¢¤½¤³¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤êÅØÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¹½Â¤Åª¤ÊÀÖ»ú¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¸øÎ©ÉÂ±¡¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì±´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ã´¤¤¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ø¤ÃÏ¤Î°åÎÅ¤Ç¤¹¤È¤«¡¢ÉÔºÎ»»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤µßµÞ¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¾®»ù¡¢¼þ»º´ü¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¸øÎ©¤ÎÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¬¤º¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´µ¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃÇ¤é¤ì¤¿¤éº¤¤ëÉÂ±¡¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤¬¸øÎ©ÉÂ±¡¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬°ìÉô°ìÌÌ¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¤Ï¸øÎ©ÉÂ±¡¤Î¿ô¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç844ÉÂ±¡¡£ºÆÊÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÆÊÔ¤¬¿Ê¤à¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÄÉÂ±¡¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¾¯¤·¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
ÆàÎÉ¸©¤ÎÎã¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ê£¿ô¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡¤ÇÌò³ä¤òÊ¬Ã´¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£µßµÞ¤Ê¤É¤ÎµÞÀ¤Î°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµòÅÀÉÂ±¡¤¬¤ä¤Ã¤Æ¡¢²óÉü´ü¤äËýÀ´ü¤ÏÃÏ°è¤ÎÉÂ±¡¤¬Ã´¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ä´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¾ì½ê¤¬À°Íý¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÆÊÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÆÊÔ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¹ñ¤¬º£¡¢Èó¾ï¤ËÌäÂê°Õ¼±¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö2040Ç¯ÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2040Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ°åÎÅ¤Î¼ûÍ×¤¬³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»î»»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤«¤é2040Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ85ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Áý²Ã¤ò¤¹¤ë¤È¡¢85ºÐ°Ê¾å¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤Ï75%Áý¤¨¤ë¤È¡£ºßÂð°åÎÅ¤â62%¤°¤é¤¤Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¶¹¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー ÊÛ¸î»Î ¸µÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô ÉûÉôÄ¹¡¡¼ã¶¹ ¾¡ »á¡Ë
2040Ç¯¤¢¤È15Ç¯¸å¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï¤Þ¤µ¤Ë85ºÐ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢
¤À¤«¤éÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ï¤êºÐ¤ò¼è¤ì¤Ð¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ä¤Ç¤â¤³¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¶ÉÈó¾ï¤Ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢15Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æº£¤«¤éÈ´ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¤È»ä¤Ï¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¤Þ¤µ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¾¯¤·¡Ä¿ÇÎÅÊó½·¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸øÎ©ÉÂ±¡¤ÏÀÖ»ú¤À¤«¤é¥À¥á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅ¤ò¡Ä¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤À¤±Âª¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡Ä¤½¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ë¡Äº£¡¢ÀÖ»úÉÂ±¡¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¾ÃËÉ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¹õ»ú¤«ÀÖ»ú¤À¤±¤ÇÎÉ¤·°¤·¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÀÖ»ú¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î°åÎÅ¤ò¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬Ã´¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤³¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÄó¸À¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°åÎÅ¤ò¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤Ù¤¡×
°åÎÅ¤ò¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£°åÎÅ¤ò¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î»Ù¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê°åÎÅ¤ÎÃÍÃÊ¤ÎÉÕ¤±Êý¡¢¤½¤ì¤â¸«Ä¾¤¹»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î°åÎÅ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢°åÎÅ¤ò¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿ÇÎÅÊó½·¤Î²þÄê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢°åÎÅ¤Î»Ù¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹µÄÏÀ¤¬¡¢º£»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï°åÎÅ¶È³¦¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÁÆ¬¤Ë¿¨¤ì¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÎ©ÉÂ±¡¤ÎÀÖ»ú¹õ»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤É¤¦»Ä¤¹¤Î¤«¡©¤½¤Î»ëÅÀ¤¬¡¢º£¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¿·¤·¤¤µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
³ùÁÒ,
Ê©ÃÅ,
Áòº×,
Åìµþ,
°ÖÎîº×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¹©¾ì,
Ë¬Ìä²ð¸î