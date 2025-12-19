²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁ¼ÃÖÂÕ¤ê²òÂÎºî¶È¡¡74ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡»³·Á¸©Æâ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ
µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë5·î¡¢ÆîÍÛ»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸©Æâ²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢Åö»þ¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÀ¶ÈÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤Î²òÂÎºî¶ÈÃæ¤Î²Ð²Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ÎÓË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîÍÛ»Ô¤Î²òÂÎ¶È¤Î74ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤ÏµîÇ¯5·î¡¢ÆîÍÛ»ÔµÜÆâ¤Î½©ÍÕ»³¤Ç9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»³¤¬Ç³¤¨Â³¤±¡¢¿¹ÎÓ¤ª¤è¤½122¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤È»³¾®²°¤äÊªÃÖ¤Ê¤É·úÊª7Åï¤¬¾Æ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÅö»þ¡¢¸½¾ì¤ÇÇÑ¶È¤·¤¿²Ì¼ù±à¤Î¥Ï¥¦¥¹¤Î²òÂÎºî¶È¤ò1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å´¥Ñ¥¤¥×¤òÅÅÆ°¹©¶ñ¤ÇÀÚÃÇ¤¹¤ëºÝ¡¢²Ð²Ö¤ä¹â²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å´¤¯¤º¤¬¼þ°Ï¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤Æ´¥Áç¤·¤¿²¼Áð¤Ê¤É¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¹ÎÓ¤Î¶á¤¯¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëºî¶È¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÏÇ³¤¨¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤Ë¿å¤ò¤Þ¤¤¤¿¤êËÉ²Ð¥·ー¥È¤òÉß¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÐºÒÈ¯À¸¤«¤éÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤ÎÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ19Æü¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£